«Не в силе Бог, но в правде!»

Протоиерей Владимир Кузнецов встретился с воспитанниками ДЮСШ «Саров» 2003 года рождения.

В четверг, 7 декабря, под руководством своего тренера Сергея Колюбакина команда отправилась в Лысково, где в рамках областного Первенства проведет гостевой матч.

Священнослужитель напутствовал ребят примерами из жизни великих полководцев и православных князей Дмитрия Донского и Александра Невского, святого праведного воина Федора Ушакова.

Завершая общение, о. Владимир призвал Божье благословение на юных спортсменов, пожелав твердости духа и побед.