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«Не в силе Бог, но в правде!»

7 декабря 2017 года

Протоиерей Владимир Кузнецов встретился с воспитанниками ДЮСШ «Саров» 2003 года рождения.

В четверг, 7 декабря, под руководством своего тренера Сергея Колюбакина команда отправилась в Лысково, где в рамках областного Первенства проведет гостевой матч.

Священнослужитель напутствовал ребят примерами из жизни великих полководцев и православных князей Дмитрия Донского и Александра Невского, святого праведного воина Федора Ушакова. 

Завершая общение, о. Владимир призвал Божье благословение на юных спортсменов, пожелав твердости духа и побед.

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2017 год / 20171207-Беседа с юными хоккеистами
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст, фото Юлии Серовой

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