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Выставка «Белые платочки» на Нижегородской ярмарке

7 декабря 2017 года

6 декабря в рамках XXX Православной выставки-ярмарки «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» прошло открытие выставки «Белые платочки».

С приветственным словом выступили: Иерей Филипп Измайлов – представитель отдела культуры Нижегородской епархии, Роман Валерьевич Сванидзе – председатель правления Православного творческого объединения «Мiр» и представитель выставочной компании «Узорочье» Майорова Ольга Сергеевна.

Каждый из них отметил героизм дивеевских сестер. Они, несмотря на все тяжелые революционные времена, продолжали верить и молиться Христу. Среди экспонатов представлены рисунки учеников Саровской православной гимназии, личные вещи, принадлежавшие сестрам, мини-мастерская по изготовлению икон, архивные данные и фотодокументы. Также для посетителей была проведена экскурсия художественным руководителем Ириной Михайловной Семенчук.

Выставка являеется проектом-победителем международного конкурса «Православная инициатива 2016-2017» была представлена в Сарове, в Дивееве, в Караганде. Посетить экскурсию и ознакомиться с экспозицией можно до 12 декабря в конференц-зале первого павильона.

Православное творческое объединение «Мiр» / Разные события / 20171206-Выставка "Белые платочки" на Нижегородской ярмарке
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст, фото — Елизаветы Чулановой

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