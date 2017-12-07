Выставка «Белые платочки» на Нижегородской ярмарке

6 декабря в рамках XXX Православной выставки-ярмарки «Нижегородский край – земля Серафима Саровского» прошло открытие выставки «Белые платочки».

С приветственным словом выступили: Иерей Филипп Измайлов – представитель отдела культуры Нижегородской епархии, Роман Валерьевич Сванидзе – председатель правления Православного творческого объединения «Мiр» и представитель выставочной компании «Узорочье» Майорова Ольга Сергеевна.

Каждый из них отметил героизм дивеевских сестер. Они, несмотря на все тяжелые революционные времена, продолжали верить и молиться Христу. Среди экспонатов представлены рисунки учеников Саровской православной гимназии, личные вещи, принадлежавшие сестрам, мини-мастерская по изготовлению икон, архивные данные и фотодокументы. Также для посетителей была проведена экскурсия художественным руководителем Ириной Михайловной Семенчук.

Выставка являеется проектом-победителем международного конкурса «Православная инициатива 2016-2017» была представлена в Сарове, в Дивееве, в Караганде. Посетить экскурсию и ознакомиться с экспозицией можно до 12 декабря в конференц-зале первого павильона.