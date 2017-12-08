Икона и картина

7 декабря в Духовно-научном центре Саровского монастыря состоялась лекция инокини Агнии (Смирновой) о том, чем отличается православная икона от западного религиозного искусства.

Мы живем в информационном пространстве, и наши глаза пресыщены визуальными образами, которые всячески стараются привлечь наше внимание кричащей яркостью или воздействием на эмоции. Даже на православных интернет-ресурсах можно увидеть картинки на религиозные темы, которые неискушенные люди принимают за иконы. А канонические иконы проигрывают, потому что они более сдержанны как в цветовом, так и в эмоциональном плане. Чтобы понять их духовное содержание, нужно быть подготовленным, обладать определенной культурой. Кроме того, когда мы стоим перед древним намоленным образом, мы ощущаем воздействие Божией благодати, но изображение в Интернете этого не передает.

По мнению лектора, если мы считаем себя верующими, то обязательно должны потрудиться разобраться в догматах и особенностях своей веры. Не зная церковной традиции, мы не сможем до конца понять православную икону. Большинство собравшихся об этом раньше и не задумывались. И до сих пор многие наши соотечественники, считающие себя культурными людьми, воспринимают иконы, как непонятные темные доски, а западно-европейскую религиозную живопись — как вершину духовности.

Мать Агния более 20 лет занимается церковным искусством: иконописью, реставрацией, резьбой по дереву, поэтому трепетно относится к православной иконе, как в величайшему сокровищу, материальному воплощению нашей веры, которую мы должны сохранить и передать детям. Она постаралась в немногих словах сказать самое главное, чтобы у слушателей возник интерес к церковному искусству и желание разобраться в нем.

С иконами связано много мифов и парадоксов. Например, можно ли изображать Бога Отца? Многие видели такие изображения. Однако «Бога никтоже виде нигдеже (1 Иоан. 4, 12). И во время богослужения поется: «Бога человеком не возможно видети, на Него же не смеют чини Ангельстии взирати...» Действительно, Седьмой Вселенский Собор и затем Московский Стоглавый Собор в 1551 году запретили изображение Господа Саваофа. И то, что мы видим, это неканонические изображения или влияние западной живописной традиции. Однако догмат о Богововоплощении дает возможность изображать на иконе Иисуса Христа. И первой православной иконой стал лик Спасителя: Христос, видя безуспешные попытки художника Ханнана написать Его портрет, потребовал воды, умылся, вытер Свой лик платом, и на нем запечатлелся Его образ.

Св. апостолу и евангелисту Луке приписывают создание Владимирской и ряда других почитаемых икон Божией Матери. Однако Владимирская икона датируется XII веком, а самые древние иконы, которые дошли до нас, — VI веком, поэтому их никак не мог собственноручно написать св. апостол Лука. На самом деле мы видим списки (копии), сделанные с его икон, многие из которых также прославились, как чудотворные...

Инокиня Агния рассмотрела историю возникновения икон, которые культурно восходят к античному искусству, в частности, к фаюмскому портрету — надгробным живописным изображениям, найденным в египетском оазисе Фаюм. Первые иконы имели с ними стилистическое сходство и такую же технологию изготовления. Но если фаюмский портрет напоминает о неизбежности смерти, то икона несет послание о вечной жизни. К XIV веку сложились характерные черты византийской иконы. Ей присущ особый символический язык, золотой фон, сознательно упрощенная стилистика, обратная перспектива, отсутствие внешнего источника освещения и привычного хода времени.

Нет четкого определения, что такое православная икона, но существует церковная традиция, основанная на Священном Писании и Священном Предании. Поэтому святые отцы называли икону «богословием в красках», «Библией для неграмотных». Древние иконы писались по вдохновению Духа Святого. Такая икона вызывает у предстоящего перед ней особый настрой души, молитву или благоговейное созерцание. По учению отцов Седьмого Вселенского Собора, икона передает обоженное состояние Первообраза и благодать, присущую Первообразу.

В XI веке произошло разделение Западной и Восточной Церквей, и уже к XIII веку в Европе перешли от икон к картинам. На картине мы видим не одухотворенный святостью лик, а лицо, которое несет в себе отпечаток человеческих страстей.

Чтобы лучше понять религиозное искусство Запада, мать Агния рассмотрела примеры католической религиозности, приведя выдержки из жизнеописаний учителей католической церкви. Франциск Ассизский, «святые» Тереза и Анжела демонстрируют гордыню вместо смирения; повреждение ума и состояние прелести; воображение, мечтание и экзальтированность в противоположность трезвению святых отцов Восточной Церкви.

Искажение вероучения повлекло искажение духовной жизни. А это, в свою очередь, отразилось в искусстве: натурализм изображения, культ плоти, греховная страстность и личные чувственные представления. Все это можно было увидеть на слайдах презентации. Слушатели задумались: изображенные на картинах толстые, порхающие амурчики это кто: ангелы, бесы или персонажи античной мифологии? «Не просто так святые отцы ограждают нас от ереси, — отметила инокиня Агния, — поскольку она ведет к духовной смерти».

Язык же православной иконы — лаконичен до аскетизма, там нет ничего лишнего. Нет пышных форм и безудержной фантазии художника. Она не услаждает чувственно наш взор, а заставляет «поститься глазами». Цель иконы — направить все наши чувства на путь внутреннего очищения и преображения, направить наш ум и сердце к Богу.

В конце встречи мать Агния ответила на вопросы слушателей и рекомендовала прочесть книгу Л. А. Успенского «Богословие иконы Православной Церкви».

На фото можно увидеть работы инокини Агнии (иконопись и резьба по дереву)

Иконы / 20171207-Встреча с инокиней Агнией (Смирновой)

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