Архиерейское богослужение в храме во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

9 декабря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Божественную литургию в храме Саровского монастыря во имя преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев.

Правящему архиерею сослужили наместник Свято-Успенского монастыря — Саровская пустынь игумен Никон (Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, клирики благочиния и Нижегородской епархии. За богослужением молились братия и прихожане монастыря, учащиеся и педагоги Саровской православной гимназии, а также директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илькаев и высокие гости, прибывшие в город на последнее в уходящем году заседание Духовно-научного центра, которое всегда начинается с совместной молитвы за богослужением.

Проповедь на евангельское чтение о сверхъестественных дарованиях, которые Господь дал апостолам (Лк. 10, 19-21), произнес протоиерей Александр Брюховец. А владыка Георгий в своем архипастырском слове говорил о том, к какому великому событию готовит нас Рождественский пост — к приходу в мир Спасителя.

Митрополит Георгий:

— Господь обещал еще Адаму, что пошлет в мир посланника, который восстановит богообщение, и люди смогут наследовать жизнь вечную, Царствие Небесное. Об этом прикровенно говорили многие пророки, но само это событие не мог предугадать никто. Люди ждали пришествия мудреца и праведника. Никто и не мог представить, что на землю придет Бог-Слово, что Господь пошлет своего Сына Единородного. Господь показывает, что сам человек, без Бога, не может пойти по пути благочестия, т. к. грех пленяет его сердце.

Вскоре в храмах запоют ангельскую песнь «Слава в Вышних Богу...» Бог придет на землю не в богатстве и славе. Спаситель рождается в пещере среди животных, и первыми узнают эту радостную весть простые пастухи. И как в ту далекую ночь, так и до сих пор Бог приходит к человеку не по его званию, общественному положению или мудрости, а по чистоте сердечной…

Минули тысячелетия, но по-прежнему враг рода человеческого, диавол, пытается навязать нам мысль, что человек — господин своей жизни и все может сам. Но вся история показывает, что это — не так. Да, мы многое знаем и умеем, но в душе каждого человека идет брань Бога с диаволом. Наши знания смогут принести пользу, если мы имеем сердце сокрушенно и смиренно. Но наши способности могут принести зло, если наше сердце горделиво и надменно, если Бога в нем нет. Нам важно иметь дар видения своих грехов, тогда мы не будем никого осуждать и раздражать. И в этой праведности и чистоте сердца все наши таланты принесут добрые плоды...

Справка.

Двухэтажная церковь Саровского монастыря во имя прпп. Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев, второй этаж которой был освящен в честь Преображения Господня, была любимым храмом батюшки Серафима, где он причащался до самой своей кончины. Храм был построен вместе с больничным корпусом на месте богадельни, где прп. Серафим, тогда еще послушник Прохор Машнин, в течение трех лет тяжело болел водянкой. Там ему явилась Пресвятая Богородица с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Она коснулась больного жезлом со словами: «Этот нашего рода!». После этого он был исцелен.

Известно, что прп. Серафим для этой церкви собственноручно вырезал кипарисовый престол. После закрытия монастыря церковь прпп. Зосимы и Савватия была разрушена, но по Промыслу Божию в г. Бад-Наугейм (Германия) сохранился ее прекрасный золоченый иконостас. Он был тщательно скопирован при восстановлении церкви. А живописные сюжеты художники епархиальной иконописной мастерской «Ковчег» под руководством Алексея Анциферова разработали заново. Среди них есть сюжеты из жития прп. Серафима и иконы новомучеников: святых Царственных страстотерпцев и митрополита Серафима (Чичагова). Восстановление храма длилось два года — с 2010 по 2012 год.

Свято-Успенский Мужской монастырь - Саровская пустынь / 2017 год все события / 20171209-Архиерейское богослужение в храме Зосимы и Савватия

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