Молитва о погибших воинах

9 декабря в храме святого Иова Многострадального протоиерей Владимир Кузнецов совершил заупокойную литию по саровчанам, погибшим во время прохождения воинской службы в Афганистане и Чечне.

В этот день отмечался праздник День Героев Отечества и 23-я годовщина начала Первой чеченской войны. Состоялся митинг возле памятника воину-интернационалисту, в нем участвовали общественные организации ветеранов, в т. ч. Саровский союз ветеранов Афганистана и Чечни. В этих горячих точках погибли десять саровчан. За них пришли помолиться в храм ветераны, участвовавшие в боевых действиях, а также родные и близкие усопших воинов.

Справка. День Героев Отечества был установлен в нашей стране в 2007 году. Это восстановленный праздник Дня георгиевских кавалеров, который отмечался в дореволюционной России 9 декабря.