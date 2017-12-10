Новые технологии и проблемы нравственности

9 декабря в Сарове состоялось очередное заседание экспертов Духовно-научного центра по теме: «Новая технологическая реальность: ответственность ученых и их роль в использовании научных достижений во благо России».

Заседание проходило в конференц-зале департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ. В нем участвовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, заместитель председателя Внешэкономбанка, член Наблюдательного совета ГК «Росатом» Андрей Клепач, начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов и другие гости, а также глава города Александр Тихонов, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов и наместник Свято-Успенского монастыря — Саровская пустынь игумен Никон (Ивашков).

Заседание началось с просмотра видеоролика с фрагментами выступления Патриарха Кирилла и Президента РФ В. В. Путина. Святейший Патриарх во время встречи с учеными в Сарове в 2016 году говорил о нравственной ответственности ученых за последствия научно-технологического развития. Эту же мысль озвучил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и В. В. Путин, говоря: «Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его».

Академик РАН Радий Илькаев, размышляя об ответственности и роли ученых, поднял проблему засилья некомпетентных чиновников, которые как в 1990-е годы пытались акционировать Федеральный Ядерный центр, так и теперь затрудняют работу ученых. Для повышения ее эффективности должен возобладать системный научный подход к решению задач.

Радий Иванович также выразил поддержку президента в его намерении решить демографическую проблему России. По словам ученого, в колдоговор института планируют внести положение о помощи многодетным семьям сотрудников. А когда у нас появится много молодежи, которую нужно будет учить, он предложил подключить к этому технический и кадровый потенциал РФЯЦ-ВНИИЭФ. Этим наши ученые дополнительно могут принести пользу обществу.

Владимир Легойда убежден, что нравственным или безнравственным науку делает не содержание научного открытия, а именно его использование. И нельзя всю ответственность за использование научных достижений возлагать только на ученых, поскольку они выполняют заказ общества и государства. А поскольку решения принимают люди, то воспитание человека и его нравственность становятся предметами практической повседневной важности.

По мнению Владимира Романовича, первые последствия научных открытий будут социальные, связанные со стремительным внедрением роботизации и автоматизации в производственный процесс. Так, Герман Греф сказал, что в Сбербанке еще недавно работало 5 тыс. юристов, сейчас работает 500, а в ближайшее время останется 50. Это — практические последствия развития информационных технологий. Прогнозируют отмирание целых профессий, и многие люди лишатся работы. Решая проблему занятости населения, американцы идут по пути сокращения рабочей недели, а в европейских странах обеспечивают граждан минимальным обязательным доходом независимо от трудоустройства. И Россию это неизбежно коснется.

Также В. Легойда как преподаватель вуза говорил о проблемах системы образования. Перейдя от знаниевого к компетентностному подходу, она порождает удивительно невежественных молодых людей. А ведь завтра они будут занимать руководящие должности и принимать ответственные решения.

Выступление Владимира Романовича поддержала профессор Высшей школы печати филолог Ирина Сушилина, которая сталкивается с тем, что молодежь не знает русскую литературу. Она говорила о том, что в школы вернули сочинение, но их требуют писать по шаблону, что несовместимо с развитием творческих задатков личности. «Молодые люди обладают компетенциями, но знаний у них нет», — отметила Ирина Константиновна. Однако она очень тепло отозвалась о ежегодных Харитоновских чтениях, которые проходят в Сарове под эгидой РФЯЦ-ВНИИЭФ. Московский профессор каждый год приезжает участвовать в них и считает очень ценным опыт таких чтений. Там происходит формирование ценностных ориентиров у молодых граждан России на базе естественно-научных знаний и духовных основ.

По мнению владыки Георгия, не конструктивно говорить о том, что все плохо, но каждый должен что-то делать на своем месте. Молодежью надо заниматься. Тренд мировой цивилизации это — целенаправленно запущенный механизм деградации людей, а мы не умеем этому противостоять. У нас в стране должен быть социальный заказ на образованного, патриотичного и духовно крепкого молодого человека.

Дмитрий Сладков рассказал о своей работе в составе комиссии Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви и предложил для научно-богословской дискуссии целый ряд тем, касающихся христианского взгляда на развитие технологий. Это: «От медицины к трансгуманизму: богосотворенность человека и пределы технологической помощи его телу и разуму», «Эволюция человеческого сознания и самосознания в эпоху «открытого информационного общества», «Судьба неприкосновенности частной жизни и иных гражданских прав в условиях развития систем учета, контроля и безопасности», «Социальная стабильность и достоинство человека в условиях радикальных изменений в структуре занятости», «Между выживанием и роскошью: благоустроенность жизни как цель развития технологий и нравственная проблема», «Технологии и война», «Христианская апология новых видов труда». Владыка Георгий отметил, что для разработки этих тем нужно привлечь серьезных специалистов и богословов.

По мнению Радия Ивановича, в первую очередь важно заняться решением самых насущных проблем, потому что мир скорее может взорваться от войн, голода и болезней. Состоялась оживленная дискуссия. Митрополит Георгий: «Если мы думаем, что достигнув материального благополучия, мы все проблемы в жизни людей решим, то это не так. Если будет технический прогресс, но духовный регресс, мы станем на грань гибели». По мнению владыки Георгия, духовное развитие должно идти впереди материального, иначе мы никогда не решим проблемы, стоящие перед человечеством. И скорее всего общество должно пойти по пути ограничения безудержных потребностей.

Андрея Клепач констатировал, что целостного взгляда на новую технологическую реальность пока нет. Самые серьезные вызовы, по мнению Андрея Николаевича, будут связаны с биотехнологиями, созданием живых киберсистем, с местом человека в природе и местом Бога в человеке. Он отметил, что пока люди не умеют воздействовать на природные катаклизмы, а если такие технологии появятся, то будет ли общество к ним готово? Также обсуждались философские аспекты проекта защиты от астероидной угрозы, стоит или нет этим заниматься.

Говорилось, что сегодня в мире сотни миллионов людей недоедают, а человечество никак не решает проблему голода при перепроизводстве продуктов питания. Это огромный социальный вызов. Надо понимать, что нравственный кризис общества и бездуховность появились еще до того, как придумали интернет. Цифровые технологии привносят только то, что делают доступными не только полезные знания, но и знания о грехе. Другой новый конфликт состоит в том, что виртуальная реальность отрывает людей от реальной жизни.

А. Клепач поставил вопрос об ответственности государства и общества перед учеными, переосмыслении их статуса и повышении уважения к ним, учета их мнения при принятии решений. Тогда возрастет ответственность ученого за то, что он делает; вопрос нравственности станет частью научного поиска. Нельзя рассматривать инновации только как средство получения денег благодаря науке и технологиям, неважно какой ценой.

Игорь Манылов рассказал о теории исключения человеческого фактора, когда происходит замена человека цифровой технологией. Это стали применять не только в чисто технической области, и в новой технологической реальности возникает опасность потерять человека как такового.

Владыка Георгий отметил, что нам необходимо менять философию жизни. И отправной точкой должен стать ответ на вопрос, кто такой человек, и каково целеполагание его жизни на земле. По мнению правящего архиерея, главная опасность нынешнего времени состоит в том, что в повседневной жизни людей оскудело благочестие. Мы постоянно пытаемся решать материальные проблемы, но у нас не получается обустроить счастливое общество. Зацикливаясь на чисто материальном, мы забываем о духовном. Духовные ценности православия собрали народы России в одну огромную страну, и если мы откажемся от этих ценностей, то потеряем ее.

Подводя итоги встречи, митрополит Георгий говорил о том, к каким социальным потрясениям и катаклизмам приводит кризис нравственности. Так, Западный мир при помощи передовых военных технологий устроил гуманитарную катастрофу на Ближнем Востоке. Но кто идет по пути разрушения и насилия, тот исполняет волю диавольскую.

В настоящее время в мире насильно навязывается грех. Он смакуется и преподносится, как образец для подражания. Наш народ пытаются заставить жить по биологическим законам, стереть в людях образ Божий. Но для нас этот путь неприемлем, он приведет к разрушению русской цивилизации. По мнению владыки, Русская Православная Церковь стоит на пути развала страны. В следующем году мы будем отмечать 30-летие ее возрождения (от празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году). За это время было построено и восстановлено свыше 30 тыс. храмов, порядка тысячи храмов в год. Это была не программа государства, а внутренняя потребность людей, которые чувствовали, что это для нас спасительно.

Владыка призвал собравшихся трудиться во благо нашей страны, и во всех своих трудах дать место Промыслу Божию.

После завершения работы участники заседания Духовно-научного центра отправились в о Серафимо-Дивеевский монастырь.

Духовно-научный центр в Сарове / 2017 год / 20171209-Новая технологическая реальность

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