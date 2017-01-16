16 января 2017 года
14 и 15 января в Сарове прошли VII детские и юношеские Серафимовские чтения – самое яркое и масштабное мероприятие в рамках городских Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и второго обретения его святых мощей.
14 января 2017 года
14 января в Православном культурно-просветительском центре состоялся первый Рождественский бал для детей с ограниченными возможностями здоровья, устроенный волонтерами центра «Радость моя!».
13 января 2017 года
Праздник Рождества Христова для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья прошел 13 января в Студии раннего развития детей «Родничок». Около 20 семей захотели, чтобы их дети приняли участие в этом празднике.
12 января 2017 года
12 января в несколько отделений Клинической больницы № 50 ФМБА России были переданы книги и журналы православного содержания, собранные прихожанами разных храмов по просьбе руководства больницы.
11 января 2017 года
9 января в Просветительском центре Дивеевского монастыря состоялся премьерный показ документального фильма «Дивное Дивеево», снятого Студией Фильмотограф.
11 января 2017 года
11 января протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в торжественном митинге на плацу Саровской дивизии Национальной гвардии РФ, посвященном началу зимнего периода обучения.
11 января 2017 года
11 января учащиеся Саровской православной гимназии пришли в детский сад № 14, чтобы рассказать малышам о Рождестве Христовом.
11 января 2017 года
10 января началась череда Рождественских праздников в Студии раннего развития «Родничок», где занимаются 70 детей в возрасте от двух до семи лет.
10 января 2017 года
10 января митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в Троицком соборе Дивеевского монастыря возглавил Божественную литургию и вручил награды клирикам епархии.
10 января 2017 года
Традиционное шествие христославов в Сарове прошло 7 января. В этот день, начиная с 2010 года, ученики воскресной школы при храме Всех Святых, православной гимназии и дети прихожан с Рождественскими звездами в руках идут по улицам города, славя Богомладенца Христа.
3 января 2017 года
3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.
3 января 2017 года
Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.
11 января 2017 года
15 января в спортзале дивеевской средней школы (ул. Матросова, 4) состоится Открытый Рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена 2017».
18 декабря 2016 года
Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).
10 января 2017 года
С 22.00 18 января до 03.00 19 января на пруду Боровом будет оборудовано место для Крещенских купаний. Специалисты департамента городского хозяйства настоятельно не рекомендуют горожанам пользоваться другими водоемами для купаний.
1 января 2017 года
Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.
1 января 2017 года
Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.