Православный Саров

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Архиерейское богослужение

3 февраля 2017 года

В субботу 4 февраля в 9.30 митрополит Нижегородский и Арзамасский возглавит Божественную литургию в храме во имя прп. Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря - Саровская пустынь.

Новости

3 февраля 2017 года

В день 14-летия своей архиерейской хиротонии митрополит Георгий совершил Божественную литургию в Дивееве

2 февраля, в день 14-летия своей архиерейской хиротонии, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Дивеевском монастыре,

http://pravsarov.su/

2 февраля 2017 года

В дни памяти нижегородских святых в храмах епархии будут совершаться праздничные богослужения

Начиная с 2017 года во всех храмах Нижегородской епархии будут совершаться праздничные богослужения в дни памяти святых, в земле нижегородской просиявших.

http://pravsarov.su/

31 января 2017 года

Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений

От имени свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также сотен тысяч, принявших участие в их региональном этапе.

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27 января 2017 года

Новые публикации на сайте и в газете «Православный Саров»

Авторские публикации, мнения, отзывы, работы детей...

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27 января 2017 года

XXV Международные Рождественские образовательные чтения

25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

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27 января 2017 года

Проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством»

Комментарии к нему собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.

http://pravsarov.su/

25 января 2017 года

Наследие Поместного Собора 1917-1918 годов - «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.

http://pravsarov.su/

25 января 2017 года

Неделя «Открытая гимназия»

С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии впервые провели порядка двадцати открытых уроков, концерт гимназического хора и два спектакля. Мероприятия посетили родители учеников и будущих первоклассников.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Выздоровление начинается с молитвы

22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

Анонсы

3 февраля 2017 года

День православной молодежи в Сарове

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается всемирный день православной молодежи. В Сарове праздничные мероприятия пройдут в субботу, 18 февраля.

http://pravsarov.su/

Объявления

3 февраля 2017 года

В прямом эфире митрополит Георгий

3 февраля с 18 до 20 часов на радио «Образ» состоится интерактивный прямой эфир с управляющим Нижегородской епархией — митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.

http://pravsarov.su/

3 февраля 2017 года

Архиерейское богослужение

В субботу 4 февраля в 9.30 митрополит Нижегородский и Арзамасский возглавит Божественную литургию в храме во имя прп. Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря - Саровская пустынь.

http://pravsarov.su/

31 января 2017 года

Учимся шить косоворотку

Приглашаем всех желающих научиться кроить и шить косоворотки в ПТО МiP 5 февраля в 15 часов. Желательно принести ткань. Также обсудим все интересующие вас вопросы по пошиву народного костюма.

http://pravsarov.su/

30 января 2017 года

График дежурств больничного священника на февраль

Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона.

http://pravsarov.su/

Интервью

31 января 2017 года

Митрополит Георгий: «Монах — человек, который посвятил себя Богу, и это главное, а формы организации духовной жизни могут быть разными»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий прокомментировал «Положение о монастырях и монашествующих», принятое на пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

http://pravsarov.su/

27 января 2017 года

Незаживающая рана

На плакате в защиту нерожденной жизни крупная надпись: «Избавишься от зачатого, но не избавишься от убитого». Неужели это правда? На вопросы женщин ответил иерей Сергий Скузоваткин.

http://pravsarov.su/
 
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