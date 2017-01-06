Православный Саров

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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

6 января 2017 года

Архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Новости

9 января 2017 года

Рождество по-семейному

По-семейному теплым и добрым получился праздник Рождества Христова для детей объединения «Святая Русь», который состоялся 8 января в конференц-зале Духовно-научного центра Саровского монастыря.

http://pravsarov.su/

7 января 2017 года

Рождество в храме святого Пантелеимона

Фотогалерея с праздничных богослужений.

http://pravsarov.su/

7 января 2017 года

Первый детский приходской праздник в храме Иова Многострадального

Впервые в приходе храма праведного Иова Многострадального состоялся праздник для детей прихожан.

http://pravsarov.su/

7 января 2017 года

Рождество в храме праведного Иова Многострадального

Фотогалерея с праздничных богослужений.

http://pravsarov.su/

7 января 2017 года

Рождество в храме Иоанна Предтечи

Фотогалерея с праздничных богослужений.

http://pravsarov.su/

7 января 2017 года

Рождество Христово в храме Всех Святых

Фотогалерея.

http://pravsarov.su/

6 января 2017 года

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ.

http://pravsarov.su/

5 января 2017 года

Волонтеры поздравили с Рождеством Христовым многодетные семьи в Саровской округе

3 и 4 января волонтерские экипажи Деда Мороза посетили в Дивеевском районе 12 многодетных семей, в которых растут 60 детей. Поздравили их с наступающим Рождеством и привезли продуктовую помощь, приобретенную на средства, собранные в ходе акции "Подарим детям Рождество" .

http://pravsarov.su/

4 января 2017 года

Молебен в храме Святых Царственных страстотерпцев

4 января внутри строящегося в Сарове храма Святых Царственных страстотерпцев был совершен первый соборный молебен в наступившем году.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

3 января 2017 года

Подарим детям Рождество: поздравления продолжаются

Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.

http://pravsarov.su/

Анонсы

18 декабря 2016 года

Афиша ПТО «МiР»

Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).

http://pravsarov.su/

Объявления

1 января 2017 года

График дежурств больничного священника

Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Сбор средств на памятник Царской семье императора Николая II

На Соборной площади Дивеевского монастыря в 2017 году планируется открыть памятник святым Царственным страстотерпцам — Государю Николаю II и его семье.

http://pravsarov.su/

24 декабря 2016 года

Внимание ученикам воскресной школы!

График работы воскресной школы прихода храма Всех Святых после Нового года.

http://pravsarov.su/

Интервью

1 января 2017 года

Служение без выходных

Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.

http://pravsarov.su/

8 декабря 2016 года

Вера движет людьми, и люди двигают горы

Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.

http://pravsarov.su/
 
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