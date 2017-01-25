Православный Саров

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Неделя «Открытая гимназия»

25 января 2017 года

С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии впервые провели порядка двадцати открытых уроков, концерт гимназического хора и два спектакля. Мероприятия посетили родители учеников и будущих первоклассников.

Новости

31 января 2017 года

Итоговый документ XXV Международных Рождественских образовательных чтений

От имени свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также сотен тысяч, принявших участие в их региональном этапе.

http://pravsarov.su/

27 января 2017 года

Новые публикации на сайте и в газете «Православный Саров»

Авторские публикации, мнения, отзывы, работы детей...

http://pravsarov.su/

27 января 2017 года

XXV Международные Рождественские образовательные чтения

25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

http://pravsarov.su/

27 января 2017 года

Проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством»

Комментарии к нему собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.

http://pravsarov.su/

25 января 2017 года

Наследие Поместного Собора 1917-1918 годов - «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Выздоровление начинается с молитвы

22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Самая лучшая иордань

19 января протоиерей Владимир Кузнецов освятил воду в иордани на территории заставы № 10 в/ч 3274 за 22 площадкой.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Спектакль «О бренности»: третья версия

23 января на сцене Православного творческого объединения «МiР» был показан восстановленный спектакль по рассказам А. П. Чехова.

http://pravsarov.su/

23 января 2017 года

Мозаичная икона подарена в Дивеево из Одессы

Одесские мастера изготовили специально для строящегося в селе Дивеево храма во имя святых Царственных мучеников мозаичную икону великомученика Георгия Победоносца.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

Анонсы

24 января 2017 года

Концерт Светланы Копыловой в Нижнем Новгороде

29 января в Нижегородской филармонии состоится концерт-притча Светланы Копыловой «Звезду дарю»

http://pravsarov.su/

Объявления

31 января 2017 года

Учимся шить косоворотку

Приглашаем всех желающих научиться кроить и шить косоворотки в ПТО МiP 5 февраля в 15 часов. Желательно принести ткань. Также обсудим все интересующие вас вопросы по пошиву народного костюма.

http://pravsarov.su/

30 января 2017 года

График дежурств больничного священника на февраль

Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона.

http://pravsarov.su/

30 января 2017 года

Поездка в Лесное Ардашево

5 февраля состоится поездка в храм св. блгв. князя Александра Невского (с. Лесное Ардашево) с заездом в Санаксарский монастырь.

http://pravsarov.su/

21 января 2017 года

Ребенок нуждается в опеке

Департамент образования просит откликнуться саровчан, имеющих желание и возможность принять на воспитание девочку 2010 года рождения, оставшуюся без попечения родителей.

http://pravsarov.su/

Интервью

31 января 2017 года

Митрополит Георгий: «Монах — человек, который посвятил себя Богу, и это главное, а формы организации духовной жизни могут быть разными»

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий прокомментировал «Положение о монастырях и монашествующих», принятое на пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.

http://pravsarov.su/

27 января 2017 года

Незаживающая рана

На плакате в защиту нерожденной жизни крупная надпись: «Избавишься от зачатого, но не избавишься от убитого». Неужели это правда? На вопросы женщин ответил иерей Сергий Скузоваткин.

http://pravsarov.su/
 
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