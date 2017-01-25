31 января 2017 года
От имени свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также сотен тысяч, принявших участие в их региональном этапе.
27 января 2017 года
Авторские публикации, мнения, отзывы, работы детей...
27 января 2017 года
25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
27 января 2017 года
Комментарии к нему собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.
25 января 2017 года
В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.
24 января 2017 года
22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.
24 января 2017 года
19 января протоиерей Владимир Кузнецов освятил воду в иордани на территории заставы № 10 в/ч 3274 за 22 площадкой.
24 января 2017 года
23 января на сцене Православного творческого объединения «МiР» был показан восстановленный спектакль по рассказам А. П. Чехова.
24 января 2017 года
29 января в Нижегородской филармонии состоится концерт-притча Светланы Копыловой «Звезду дарю»
31 января 2017 года
Приглашаем всех желающих научиться кроить и шить косоворотки в ПТО МiP 5 февраля в 15 часов. Желательно принести ткань. Также обсудим все интересующие вас вопросы по пошиву народного костюма.
30 января 2017 года
Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона.
30 января 2017 года
5 февраля состоится поездка в храм св. блгв. князя Александра Невского (с. Лесное Ардашево) с заездом в Санаксарский монастырь.
31 января 2017 года
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий прокомментировал «Положение о монастырях и монашествующих», принятое на пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.