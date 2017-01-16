Православный Саров

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Седьмые детские и юношеские Серафимовские чтения в Сарове

16 января 2017 года

14 и 15 января в Сарове прошли VII детские и юношеские Серафимовские чтения – самое яркое и масштабное мероприятие в рамках городских Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и второго обретения его святых мощей. Обновлено. Добавлены фотогалереи с двух дней чтений.

Новости

21 января 2017 года

150-летие со дня рождения Патриарха Сергия

С 21 по 26 января в Нижегородской епархии и Москве проходят торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского).

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

На источнике святого князя Владимира

19 января священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин освятили Князь-Владимирский источник на правом берегу реки Сатис.

На молебне присутствовали горожане, которые

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

Великое освящение воды в детском саду «Незабудка»

В праздник Крещения Господня, 19 января, иерей Сергий Скузоваткин совершил Великое освящение воды в детском саду № 14 «Незабудка».

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

Крещение Господне в храме Иоанна Предтечи

В храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения проводились как в верхнем, так и в нижнем храме Илии Пророка.

http://pravsarov.su/

19 января 2017 года

Крещение Господне в храме святого Пантелеимона

В праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения в храме великомученика и целителя Пантелеимона совершил протоиерей Александр Сухоткин.

http://pravsarov.su/

19 января 2017 года

«Почерпите воду с веселием от источник спасения»

Крещенский сочельник в храме Иова Многострадального. Фото Анны Виноградовой.

http://pravsarov.su/

19 января 2017 года

Великое водоосвящение на Серебряных ключах

В канун праздника Крещения Господня, 18 января, протоиерей Лев Юшков совершил Великое освящение воды на Серебряных ключах.

http://pravsarov.su/

18 января 2017 года

Крещенский сочельник в храме Всех Святых

В Навечерие Богоявления, 18 января, в храме Всех Святых иерей Сергий Скузоваткин совершил Царские часы, Божественную литургию святителя Василия Великого и Великое освящение воды.

http://pravsarov.su/

18 января 2017 года

Впервые в Нижегородской области прошли соревнования по АРБ для новичков

15 января в спортзале дивеевской средней школы прошел Открытый рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена».

http://pravsarov.su/

17 января 2017 года

Посвящение в гимназисты

16 января в храме во имя преподобного Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря – Саровской пустыни состоялось традиционное посвящение в гимназисты новых учеников Саровской православной гимназии, носящей имя этого святого.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

3 января 2017 года

Подарим детям Рождество: поздравления продолжаются

Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.

http://pravsarov.su/

Анонсы

20 января 2017 года

Афиша ПТО "МiР"

ПТО "МiР" приглашает на спектакль "О бренности" 23 января в 18.00

http://pravsarov.su/

Объявления

17 января 2017 года

Готовится поездка в детский дом

28 января волонтеры центра «Радость моя!» едут в детский дом пос. Потьма (Мордовия).

http://pravsarov.su/

16 января 2017 года

Неделя «Открытая гимназия»

С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии пройдет Неделя «Открытая гимназия», в рамках которой родителей учеников и родителей будущих первоклассников приглашают посетить открытые уроки, пообщаться с педагогами и прийти на праздничные мероприятия.

http://pravsarov.su/

10 января 2017 года

Крещенские купания пройдут организованно

С 22.00 18 января до 03.00 19 января на пруду Боровом будет оборудовано место для Крещенских купаний. Специалисты департамента городского хозяйства настоятельно не рекомендуют горожанам пользоваться другими водоемами для купаний.

http://pravsarov.su/

1 января 2017 года

График дежурств больничного священника

Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.

http://pravsarov.su/

Интервью

1 января 2017 года

Служение без выходных

Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.

http://pravsarov.su/

8 декабря 2016 года

Вера движет людьми, и люди двигают горы

Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.

http://pravsarov.su/
 
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