31 декабря 2016 года
30 декабря протоиерей Владимир Кузнецов поздравил сотрудников полиции с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым и совершил молебен в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров.
28 декабря 2016 года
28 декабря Русская Православная Церковь чтит память великого иерарха РПЦ начала XX века, священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского.
27 декабря 2016 года
25 декабря после воскресного молебна состоялась встреча волонтеров больничной группы с протоиереем Львом Юшковым, отвечающим за духовное окормление Клинической больницы № 50 ФМБА России – ее сотрудников, пациентов и волонтеров.
27 декабря 2016 года
27 декабря, на третий день после катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет отслужена вселенская панихида по новопреставленным рабам Божиим.
26 декабря 2016 года
25 декабря в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи состоялась Божественная литургия, во время которой певчими и чтецами были ученики воскресной школы и православной гимназии.
26 декабря 2016 года
24 декабря открылась трапезная в Саровской православной гимназии. Там прошел финал игры «Зерно истины» среди команд родителей учеников. Эти мероприятия завершили проект по гранту конкурса "Православная инициатива".
26 декабря 2016 года
24 декабря в Саровской дивизии торжественно приняли воинскую присягу 240 новобранцев. В мероприятии участвовал протоиерей Владимир Кузнецов.
24 декабря 2016 года
Подведены итоги епархиального фестиваля-конкурса "Свет Рождественской звезды" в номинациях "Рождественская звезда" и "Ясельки младенца Христа"
24 декабря 2016 года
24 декабря начались домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым в рамках благотворительной акции "Подарим детям Рождество". В этом году волонтеров пригласили в гости более 50-ти семей с детьми-инвалидами.
13 декабря 2016 года
Дорогие братья и сестры, у нас есть возможность еще раз помочь жителям Луганска.
18 декабря 2016 года
Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).
28 декабря 2016 года
31 декабря в 20.00 в Елизаветинском храме села Дивеево состоится соборный молебен на начало Нового года, в котором примут участие клирики Саровского благочиния. Приглашаются все желающие. В храмах Сарова молебны на начало Нового года состоятся в воскресенье, 1 января, после Божественной литургии.
26 декабря 2016 года
На Соборной площади Дивеевского монастыря в 2017 году планируется открыть памятник святым Царственным страстотерпцам — Государю Николаю II и его семье.
23 декабря 2016 года
Приглашаем присоединиться к традиционному Шествию Христославов
20 декабря 2016 года
График работы воскресной школы прихода храма Всех Святых после Нового года.
8 декабря 2016 года
Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.