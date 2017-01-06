9 января 2017 года
По-семейному теплым и добрым получился праздник Рождества Христова для детей объединения «Святая Русь», который состоялся 8 января в конференц-зале Духовно-научного центра Саровского монастыря.
7 января 2017 года
Фотогалерея с праздничных богослужений.
7 января 2017 года
Впервые в приходе храма праведного Иова Многострадального состоялся праздник для детей прихожан.
7 января 2017 года
Фотогалерея с праздничных богослужений.
7 января 2017 года
Фотогалерея с праздничных богослужений.
7 января 2017 года
6 января 2017 года
МИТРОПОЛИТА НИЖЕГОРОДСКОГО И АРЗАМАССКОГО ГЕОРГИЯ.
5 января 2017 года
3 и 4 января волонтерские экипажи Деда Мороза посетили в Дивеевском районе 12 многодетных семей, в которых растут 60 детей. Поздравили их с наступающим Рождеством и привезли продуктовую помощь, приобретенную на средства, собранные в ходе акции "Подарим детям Рождество" .
3 января 2017 года
3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.
3 января 2017 года
Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.
18 декабря 2016 года
Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).
1 января 2017 года
Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.
26 декабря 2016 года
На Соборной площади Дивеевского монастыря в 2017 году планируется открыть памятник святым Царственным страстотерпцам — Государю Николаю II и его семье.
24 декабря 2016 года
График работы воскресной школы прихода храма Всех Святых после Нового года.
1 января 2017 года
Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.