27 января 2017 года
Авторские публикации, мнения, отзывы, работы детей...
27 января 2017 года
25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
27 января 2017 года
Комментарии к нему собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.
25 января 2017 года
В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.
24 января 2017 года
22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.
24 января 2017 года
19 января протоиерей Владимир Кузнецов освятил воду в иордани на территории заставы № 10 в/ч 3274 за 22 площадкой.
24 января 2017 года
23 января на сцене Православного творческого объединения «МiР» был показан восстановленный спектакль по рассказам А. П. Чехова.
23 января 2017 года
Одесские мастера изготовили специально для строящегося в селе Дивеево храма во имя святых Царственных мучеников мозаичную икону великомученика Георгия Победоносца.
3 января 2017 года
3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.
3 января 2017 года
Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.
24 января 2017 года
29 января в Нижегородской филармонии состоится концерт-притча Светланы Копыловой «Звезду дарю»
21 января 2017 года
Библиотека им. В. Маяковского, Клуб любителей православной книги приглашают 26 января в 17.30 на встречу с участием иерея Сергия Скузоваткина .Тема: «Новые книги: «Три повести» протоиерея Николая Агафонова и «Тератургима, или чудеса нового века».
23 января 2017 года
Саровская православная гимназия объявляет набор первоклассников на 2017-2018 учебный год.
27 января 2017 года
На плакате в защиту нерожденной жизни крупная надпись: «Избавишься от зачатого, но не избавишься от убитого». Неужели это правда? На вопросы женщин ответил иерей Сергий Скузоваткин.
27 января 2017 года
Своими впечатлениями делятся гости VII Серафимовских детских и юношеских чтений.