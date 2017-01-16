Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

16 января/3 января
общее время на генерацию страницы 0,3189 s
время на работу php-скриптов 0,2256 s
время на запросы к БД 0,0933 s
запросов к БД 131

Седьмые детские и юношеские Серафимовские чтения в Сарове

16 января 2017 года

14 и 15 января в Сарове прошли VII детские и юношеские Серафимовские чтения – самое яркое и масштабное мероприятие в рамках городских Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и второго обретения его святых мощей.

Новости

14 января 2017 года

Рождественский бал у Деда Мороза

14 января в Православном культурно-просветительском центре состоялся первый Рождественский бал для детей с ограниченными возможностями здоровья, устроенный волонтерами центра «Радость моя!».

http://pravsarov.su/

13 января 2017 года

Путешествие за звездой

Праздник Рождества Христова для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья прошел 13 января в Студии раннего развития детей «Родничок». Около 20 семей захотели, чтобы их дети приняли участие в этом празднике.

http://pravsarov.su/

12 января 2017 года

В отделения Клинической больницы № 50 передана православная литература

12 января в несколько отделений Клинической больницы № 50 ФМБА России были переданы книги и журналы православного содержания, собранные прихожанами разных храмов по просьбе руководства больницы.

http://pravsarov.su/

11 января 2017 года

Премьера документального фильма «Дивное Дивеево»

9 января в Просветительском центре Дивеевского монастыря состоялся премьерный показ документального фильма «Дивное Дивеево», снятого Студией Фильмотограф.

http://pravsarov.su/

11 января 2017 года

Митинг в воинской части

11 января протоиерей Владимир Кузнецов принял участие в торжественном митинге на плацу Саровской дивизии Национальной гвардии РФ, посвященном началу зимнего периода обучения.

http://pravsarov.su/

11 января 2017 года

О Рождестве Христовом в детском саду

11 января учащиеся Саровской православной гимназии пришли в детский сад № 14, чтобы рассказать малышам о Рождестве Христовом.

http://pravsarov.su/

11 января 2017 года

Погружение в Евангелие для самых маленьких

10 января началась череда Рождественских праздников в Студии раннего развития «Родничок», где занимаются 70 детей в возрасте от двух до семи лет.

http://pravsarov.su/

10 января 2017 года

Митрополит Георгий вручил награды клирикам епархии

10 января митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в Троицком соборе Дивеевского монастыря возглавил Божественную литургию и вручил награды клирикам епархии.

http://pravsarov.su/

10 января 2017 года

Ко Христу сквозь метель

Традиционное шествие христославов в Сарове прошло 7 января. В этот день, начиная с 2010 года, ученики воскресной школы при храме Всех Святых, православной гимназии и дети прихожан с Рождественскими звездами в руках идут по улицам города, славя Богомладенца Христа.

http://pravsarov.su/

10 января 2017 года

Игра «Зерно Истины» для новобранцев

3 января протоиерей Владимир Кузнецов в клубе Саровской дивизии впервые провел игру «Зерно Истины» (по типу «Что? Где? Когда?») для молодого пополнения.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

3 января 2017 года

Подарим детям Рождество: поздравления продолжаются

Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.

http://pravsarov.su/

Анонсы

11 января 2017 года

Турнир по АРБ «Новая смена 2017»

15 января в спортзале дивеевской средней школы (ул. Матросова, 4) состоится Открытый Рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена 2017».

http://pravsarov.su/

18 декабря 2016 года

Афиша ПТО «МiР»

Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).

http://pravsarov.su/

Объявления

10 января 2017 года

Крещенские купания пройдут организованно

С 22.00 18 января до 03.00 19 января на пруду Боровом будет оборудовано место для Крещенских купаний. Специалисты департамента городского хозяйства настоятельно не рекомендуют горожанам пользоваться другими водоемами для купаний.

http://pravsarov.su/

1 января 2017 года

График дежурств больничного священника

Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Сбор средств на памятник Царской семье императора Николая II

На Соборной площади Дивеевского монастыря в 2017 году планируется открыть памятник святым Царственным страстотерпцам — Государю Николаю II и его семье.

http://pravsarov.su/

Интервью

1 января 2017 года

Служение без выходных

Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.

http://pravsarov.su/

8 декабря 2016 года

Вера движет людьми, и люди двигают горы

Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.

http://pravsarov.su/
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте