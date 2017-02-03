3 февраля 2017 года
2 февраля, в день 14-летия своей архиерейской хиротонии, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил Божественную литургию в Дивеевском монастыре,
2 февраля 2017 года
Начиная с 2017 года во всех храмах Нижегородской епархии будут совершаться праздничные богослужения в дни памяти святых, в земле нижегородской просиявших.
31 января 2017 года
От имени свыше 10 000 участников Чтений, собравшихся в Москве, а также сотен тысяч, принявших участие в их региональном этапе.
27 января 2017 года
Авторские публикации, мнения, отзывы, работы детей...
27 января 2017 года
25 января года в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное открытие юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
27 января 2017 года
Комментарии к нему собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.
25 января 2017 года
В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.
25 января 2017 года
С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии впервые провели порядка двадцати открытых уроков, концерт гимназического хора и два спектакля. Мероприятия посетили родители учеников и будущих первоклассников.
24 января 2017 года
22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.
3 февраля 2017 года
3 февраля с 18 до 20 часов на радио «Образ» состоится интерактивный прямой эфир с управляющим Нижегородской епархией — митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
3 февраля 2017 года
В субботу 4 февраля в 9.30 митрополит Нижегородский и Арзамасский возглавит Божественную литургию в храме во имя прп. Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря - Саровская пустынь.
31 января 2017 года
Приглашаем всех желающих научиться кроить и шить косоворотки в ПТО МiP 5 февраля в 15 часов. Желательно принести ткань. Также обсудим все интересующие вас вопросы по пошиву народного костюма.
30 января 2017 года
Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона.
31 января 2017 года
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий прокомментировал «Положение о монастырях и монашествующих», принятое на пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.