Православный Саров

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Неделя «Открытая гимназия»

25 января 2017 года

С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии впервые провели порядка двадцати открытых уроков, концерт гимназического хора и два спектакля. Мероприятия посетили родители учеников и будущих первоклассников.

Новости

25 января 2017 года

Наследие Поместного Собора 1917-1918 годов - «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» открылась группа «Про Собор 1917», посвященная проекту по изданию документов Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Выздоровление начинается с молитвы

22 января иерей Сергий Скузоваткин совершил первый молебен для страждущих от алкогольной или наркотической зависимости и их родных.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Самая лучшая иордань

19 января протоиерей Владимир Кузнецов освятил воду в иордани на территории заставы № 10 в/ч 3274 за 22 площадкой.

http://pravsarov.su/

24 января 2017 года

Спектакль «О бренности»: третья версия

23 января на сцене Православного творческого объединения «МiР» был показан восстановленный спектакль по рассказам А. П. Чехова.

http://pravsarov.su/

23 января 2017 года

Мозаичная икона подарена в Дивеево из Одессы

Одесские мастера изготовили специально для строящегося в селе Дивеево храма во имя святых Царственных мучеников мозаичную икону великомученика Георгия Победоносца.

http://pravsarov.su/

21 января 2017 года

150-летие со дня рождения Патриарха Сергия

С 21 по 26 января в Нижегородской епархии и Москве проходят торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского).

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

На источнике святого князя Владимира

19 января священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин освятили Князь-Владимирский источник на правом берегу реки Сатис.

На молебне присутствовали горожане, которые

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

Великое освящение воды в детском саду «Незабудка»

В праздник Крещения Господня, 19 января, иерей Сергий Скузоваткин совершил Великое освящение воды в детском саду № 14 «Незабудка».

http://pravsarov.su/

20 января 2017 года

Крещение Господне в храме Иоанна Предтечи

В храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения проводились как в верхнем, так и в нижнем храме Илии Пророка.

http://pravsarov.su/

19 января 2017 года

Крещение Господне в храме святого Пантелеимона

В праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения в храме великомученика и целителя Пантелеимона совершил протоиерей Александр Сухоткин.

http://pravsarov.su/

Акции

3 января 2017 года

В Луганск отправлена тонна гуманитарного груза

3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.

http://pravsarov.su/

3 января 2017 года

Подарим детям Рождество: поздравления продолжаются

Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.

http://pravsarov.su/

Анонсы

24 января 2017 года

Концерт Светланы Копыловой в Нижнем Новгороде

29 января в Нижегородской филармонии состоится концерт-притча Светланы Копыловой «Звезду дарю»

http://pravsarov.su/

21 января 2017 года

Знакомство с новыми книгами

Библиотека им. В. Маяковского, Клуб любителей православной книги приглашают 26 января в 17.30 на встречу с участием иерея Сергия Скузоваткина .Тема: «Новые книги: «Три повести» протоиерея Николая Агафонова и «Тератургима, или чудеса нового века».

http://pravsarov.su/

Объявления

23 января 2017 года

Набор первоклассников

Саровская православная гимназия объявляет набор первоклассников на 2017-2018 учебный год.

http://pravsarov.su/

21 января 2017 года

Ребенок нуждается в опеке

Департамент образования просит откликнуться саровчан, имеющих желание и возможность принять на воспитание девочку 2010 года рождения, оставшуюся без попечения родителей.

http://pravsarov.su/

Интервью

1 января 2017 года

Служение без выходных

Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.

http://pravsarov.su/

8 декабря 2016 года

Вера движет людьми, и люди двигают горы

Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.

http://pravsarov.su/
 
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