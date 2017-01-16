16 января 2017 года
14 и 15 января в Сарове прошли VII детские и юношеские Серафимовские чтения – самое яркое и масштабное мероприятие в рамках городских Серафимовских дней, приуроченных ко дню памяти преподобного Серафима Саровского и второго обретения его святых мощей. Обновлено. Добавлены фотогалереи с двух дней чтений.
21 января 2017 года
С 21 по 26 января в Нижегородской епархии и Москве проходят торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского).
20 января 2017 года
19 января священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин освятили Князь-Владимирский источник на правом берегу реки Сатис. На молебне присутствовали горожане, которые
19 января священники Владимир Кузнецов и Сергий Скузоваткин освятили Князь-Владимирский источник на правом берегу реки Сатис.
На молебне присутствовали горожане, которые
20 января 2017 года
В праздник Крещения Господня, 19 января, иерей Сергий Скузоваткин совершил Великое освящение воды в детском саду № 14 «Незабудка».
20 января 2017 года
В храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения проводились как в верхнем, так и в нижнем храме Илии Пророка.
19 января 2017 года
В праздник Крещения Господня, 19 января, богослужения в храме великомученика и целителя Пантелеимона совершил протоиерей Александр Сухоткин.
19 января 2017 года
Крещенский сочельник в храме Иова Многострадального. Фото Анны Виноградовой.
19 января 2017 года
В канун праздника Крещения Господня, 18 января, протоиерей Лев Юшков совершил Великое освящение воды на Серебряных ключах.
18 января 2017 года
В Навечерие Богоявления, 18 января, в храме Всех Святых иерей Сергий Скузоваткин совершил Царские часы, Божественную литургию святителя Василия Великого и Великое освящение воды.
18 января 2017 года
15 января в спортзале дивеевской средней школы прошел Открытый рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена».
3 января 2017 года
3 января в Луганск отправилась гуманитарная помощь. Это почти полтонны муки, одежда, памперсы и средства ухода за лежачими больными, а также сладкие подарки для детей.
3 января 2017 года
Волонтеры центра "Радость моя" завершили домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым саровских семей, в которых растут дети с инвалидностью и особенностями развития. 3 и 4 января проходят поздравления в Дивеевском районе многодетных семей, подопечных Центра милосердия.
20 января 2017 года
ПТО "МiР" приглашает на спектакль "О бренности" 23 января в 18.00
17 января 2017 года
28 января волонтеры центра «Радость моя!» едут в детский дом пос. Потьма (Мордовия).
16 января 2017 года
С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии пройдет Неделя «Открытая гимназия», в рамках которой родителей учеников и родителей будущих первоклассников приглашают посетить открытые уроки, пообщаться с педагогами и прийти на праздничные мероприятия.
10 января 2017 года
С 22.00 18 января до 03.00 19 января на пруду Боровом будет оборудовано место для Крещенских купаний. Специалисты департамента городского хозяйства настоятельно не рекомендуют горожанам пользоваться другими водоемами для купаний.
1 января 2017 года
Священник дежурит в церкви святого Пантелеимона и отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10.
1 января 2017 года
Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.