Православный Саров

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Соборный молебен на новолетие

31 декабря 2016 года

Вечером 31 декабря в дивеевском приходском храме во имя преподобномученицы Елисаветы Феодоровны клирики Саровского благочиния совершили молебное пение на новолетие.

Новости

31 декабря 2016 года

Молебен в Управлении МВД

30 декабря протоиерей Владимир Кузнецов поздравил сотрудников полиции с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым и совершил молебен в Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО Саров.

http://pravsarov.su/

28 декабря 2016 года

В день памяти священномученика Илариона (Троицкого)

28 декабря Русская Православная Церковь чтит память великого иерарха РПЦ начала XX века, священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского.

http://pravsarov.su/

27 декабря 2016 года

Милосердное служение больным

25 декабря после воскресного молебна состоялась встреча волонтеров больничной группы с протоиереем Львом Юшковым, отвечающим за духовное окормление Клинической больницы № 50 ФМБА России – ее сотрудников, пациентов и волонтеров.

http://pravsarov.su/

27 декабря 2016 года

На третий день после авиакатастрофы в Черном море во всех храмах РПЦ состоится вселенская панихида

27 декабря, на третий день после катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет отслужена вселенская панихида по новопреставленным рабам Божиим.

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Детская литургия

25 декабря в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи состоялась Божественная литургия, во время которой певчими и чтецами были ученики воскресной школы и православной гимназии.

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Открытие трапезной в Саровской православной гимназии

24 декабря открылась трапезная в Саровской православной гимназии. Там прошел финал игры «Зерно истины» среди команд родителей учеников. Эти мероприятия завершили проект по гранту конкурса "Православная инициатива".

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Клятва на верность Родине

24 декабря в Саровской дивизии торжественно приняли воинскую присягу 240 новобранцев. В мероприятии участвовал протоиерей Владимир Кузнецов.

http://pravsarov.su/

24 декабря 2016 года

Итоги епархиального конкурса

Подведены итоги епархиального фестиваля-конкурса "Свет Рождественской звезды" в номинациях "Рождественская звезда" и "Ясельки младенца Христа"

http://pravsarov.su/

23 декабря 2016 года

Теперь на спектакли можно записаться

Православное творческое объединение "МiР" создало группу ВКонтакте, где можно осуществить предварительную запись на мероприятия объединения

http://pravsarov.su/

Акции

24 декабря 2016 года

"Подарим детям Рождество" - начались домашние поздравления

24 декабря начались домашние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым в рамках благотворительной акции "Подарим детям Рождество". В этом году волонтеров пригласили в гости более 50-ти семей с детьми-инвалидами.

http://pravsarov.su/

13 декабря 2016 года

Дополнительный сбор на Луганск

Дорогие братья и сестры, у нас есть возможность еще раз помочь жителям Луганска.

http://pravsarov.su/

Анонсы

18 декабря 2016 года

Афиша ПТО «МiР»

Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спектакль «Рождественский вертеп» (4+).

http://pravsarov.su/

Объявления

28 декабря 2016 года

Молебны на начало Нового года

31 декабря в 20.00 в Елизаветинском храме села Дивеево состоится соборный молебен на начало Нового года, в котором примут участие клирики Саровского благочиния. Приглашаются все желающие. В храмах Сарова молебны на начало Нового года состоятся в воскресенье, 1 января, после Божественной литургии.

http://pravsarov.su/

26 декабря 2016 года

Сбор средств на памятник Царской семье императора Николая II

На Соборной площади Дивеевского монастыря в 2017 году планируется открыть памятник святым Царственным страстотерпцам — Государю Николаю II и его семье.

http://pravsarov.su/

23 декабря 2016 года

ПОЙДЕМТЕ С НАМИ!

Приглашаем присоединиться к традиционному Шествию Христославов

http://pravsarov.su/

20 декабря 2016 года

Внимание ученикам воскресной школы!

График работы воскресной школы прихода храма Всех Святых после Нового года.

http://pravsarov.su/

Интервью

8 декабря 2016 года

Вера движет людьми, и люди двигают горы

Предлагаем вашему вниманию интервью с протоиереем Львом Юшковым, настоятелем прихода храма праведного Иова Многострадального в Сарове и храма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Ивановское.

http://pravsarov.su/

8 декабря 2016 года

Для Луганска трудные времена не закончились

Беседа руководителя волонтерского центра «Радость моя!» Анны Куцык с настоятелем луганского храма святителя Иоанна Златоуста протоиереем Иоанном Пономаревым, который приехал за гуманитарной помощью из Сарова.

http://pravsarov.su/
 
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