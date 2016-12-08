Луганская икона Божией Матери в подарок Сарову

За гуманитарной помощью, собранной в Сарове, приехал настоятель луганского храма в честь свт. Иоанна Златоуста протоиерей Иоанн Пономарев.

Для священника путешествие в Россию стало паломнической поездкой и огромной духовной поддержкой. Маршрут пролегал через Троице-Сергиеву Лавру. Побывав у мощей прп. Сергия Радонежского, луганчане направились в Дивеево, к другому духовному столпу русского православия – батюшке Серафиму. В благодарность за помощь жителей Сарова о. Иоанн передал руководителю волонтерского центра «Радость моя!» Луганскую икону Божией Матери.

Это копия образа, написанного в 1992 году известным иконописцем Псково-Печерской лавры архимандритом Зиноном. Удивительна история появления этого образа. В Луганске еще в начале XX века жил диакон Филипп, старец святой жизни. Его честные останки покоятся в часовне при храме Всех Святых на Луганском кладбище. Эту святыню знают даже зарубежные паломники, которые раньше во множестве приезжали в город. Старцу Филиппу в 1905 году было явление Божией Матери, и по его описанию создали образ. В богоборческие годы он затерялся, и была написана новая икона в византийском стиле. Поскольку известно, что видение старцу было ночью, Пресвятая Дева изображена молящейся за град Луганск и за весь мир на темно-синем фоне. Ее окружают 12 звезд, символизирующих 12 апостолов. Современный образ находится в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска, он украшен серебряным окладом с драгоценными камнями (прим. – Явление Пресвятой Богородицы празднуется в Луганске с 12 июня в течение трех дней). Теперь благословение Луганской иконы Божией Матери пребудет и с саровчанами.

Руководитель волонтерского центра Анна Куцык встретилась в Дивееве с о. Иоанном и расспросила его о жизни в Луганске. Об этом читайте здесь.