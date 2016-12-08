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Опубликована краткая программа XXV Международных Рождественских чтений

8 декабря 2016 года

На сайте Международных Рождественских чтений опубликована краткая программа работы всех направлений юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла торжественное открытие чтений состоится 25 января 2017 года, церемония закрытия — 27 января. Направления будут работать с 24 по 28 января.

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