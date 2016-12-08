Опубликована краткая программа XXV Международных Рождественских чтений

8 декабря 2016 года
На сайте Международных Рождественских чтений опубликована краткая программа работы всех направлений юбилейных XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла торжественное открытие чтений состоится 25 января 2017 года, церемония закрытия — 27 января. Направления будут работать с 24 по 28 января.
|Твитнуть
|Нравится
|0
При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна