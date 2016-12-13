12 декабря прошел финал городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог Саровской православной гимназии Олеся Финюшина стала призером конкурса.

Конкурс состоял из заочного этапа, который включал проведение открытого занятия и предоставление методических разработок группе экспертов, и очного, финального этапа, проходившего в зале департамента образования. Там участники защищали написанные ими программы дополнительного образования, отвечали на вопросы жюри и решали нестандартные педагогические ситуации.

В финал конкурса вышли преподаватель кружка начального технического конструирования Станции юных техников Светлана Соболева, преподаватель кружка журналистики «Серебряное перышко» Дворца детского творчества Татьяна Исаева и руководитель иконописного кружка Саровской православной гимназии Олеся Финюшина. Каждый участник подготовил фильм-презентацию – визитную карточку о себе и своей деятельности. Друзья и коллеги пришли поддержать выступления финалистов. Это было очень яркое, зрелищное мероприятие.

Олеся Финюшина рассказала о программе «Введение в иконопись» для детей 11-14 лет. Педагог поставила перед собой задачи научить детей ориентироваться в иконописном каноне, освоить необходимые практические навыки и приемы и осознать особую ответственность иконописца. Также Олеся Валерьевна считает необходимым разработку более углубленной программы по иконописи для старшеклассников, которая позволит их подготовить к поступлению в соответствующие учебные заведения. Уже несколько ее учеников мечтают стать иконописцами.

Выступление Олеси Финюшиной было самым необычным, она в нашем городе первопроходец – до нее иконопись в школе еще никто не преподавал. Собравшиеся в зале педагоги с интересом слушали рассказ художника о том, как воспитанники изучали искусство Древнего Египта и Месопотамии, рисовали святых вместе с животными, имитировали технику огневого золочения методом «граттаж». В настоящее время гимназисты расписывают школьную трапезную, создают серию изображений святых в технике «под витраж» – для украшения кабинета английского языка. Кружковцы много ездят в художественные мастерские, берут мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного искусства. Ребята знают – то, что они делают, действительно востребовано и нужно окружающим. В иконописном кружке все по-настоящему.

Всем финалистам вручили почетные грамоты и призы. Первое место и грант города завоевала Светлана Соболева, педагог СЮТ с 28-летним стажем. А Татьяна Исаева и Олеся Финюшина – призеры. Поздравляем наших замечательных педагогов!