Епископ Варнава: «Демографический кризис является самой главной угрозой национальной безопасности России»

16 декабря в рамках регионального этапа XI Рождественских образовательных чтений митрополии в Нижнем Новгороде прошел фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «Нижегородская область за жизнь-2016». Фестиваль организован отделом социального служения Выксунской епархии. Возглавил его епископ Выксунский и Павловский Варнава. Правящий архиерей выступил перед участниками с основным докладом.

– Уважаемое высокое собрание! Я рад приветствовать всех вас и тем самым открыть фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «Нижегородская область за жизнь». Отрадно то, что наш фестиваль проходит впервые в таком формате, поскольку он собрал представителей всех четырех епархий Нижегородской митрополии, представителей власти, региональных учреждений, министерств здравоохранения, социальной политики, общественных объединений, словом, всех тех людей, которые имеют доброе беспокойство и заботу об институте семьи.

Все мы сегодня переживаем сложный и ответственный период в истории России. На фоне обретения страной, казалось бы, потерянной навсегда суверенности углубляются многие проблемы. Они вызваны не только недавними событиями политической жизни страны, например, санкциями совокупного Запада, ударившими по нашей экономике и финансам, что, конечно, осложняет жизнь всем слоям общества. Они имеют длинную историю забвения, нерешенности, вынесения из разряда важных во второстепенные. И напрасно. Что это за проблемы? Это проблемы семьи, материнства, детства. Это демографический кризис (т. е. глубокое нарушение воспроизводства населения), по своим признакам приближающийся к понятию катастрофы.

В известном труде Дмитрия Ивановича Менделеева «К познанию России» приведены демографические показатели, фиксировавшие большой естественный прирост населения, на который практически не влияли даже войны, в которых участвовала Россия. Ежегодный прирост населения на 1897 год составлял 1,5 процента (2 млн человек). Число рождающихся превышало число умирающих на 4 человека. По прогнозам ученого, к 2007 году численность населения России составило бы 594 мл человек.

Прогнозы, увы, не сбылись. В реальности оно составило 142 220 тыс чел. И статистика рождаемости по отношению к смертности сегодня имеет обратный порядок цифр. Естественная убыль населения с 1992 года составила 13 миллионов человек. Появился научный термин: сверхсмертность, когда наблюдается резкое увеличение уровня смертности по сравнению с базовым. Ни одна страна мира не имеет таких показателей депопуляции. Это как смертельная эпидемия. На сегодняшний день скатывание в демографическую пропасть замедлилось, ситуация изменилась к лучшему. Но все же данные федеральной службы статистики России говорят о том, что: «на фоне общего незначительного прироста населения по стране, естественный прирост наблюдается лишь в 41 субъекте РФ, а в 44 субъектах число умерших стабильно превышает показатели рождаемости, причем в 10 регионах это превышение составляет 1,5 раза и более» (подробно см. здесь).

В Нижегородской области, по данным Нижегородстата, «несмотря на позитивную динамику в процессах воспроизводства населения, отмечаемую с 2006 года, в области сохраняется естественная убыль: в целом по области уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1,3 раза».

Выксунская епархия объединяет 10 районов. Посмотрев демографическую статистику, я увидел, что в совокупности данных смертность превышает рождаемость на 36 %. В одном из районов смертность превышает рождаемость в 3 раза! Если суммировать убыль населения по всем районам Нижегородской области, то получится, что каждый год по официальным данным, которые, как подсказывает практика, несколько занижаются, область теряет около 10 тысяч человек. Это численность населения небольшого района (такого как, например, Спасский или Большемурашкинский). Причем мы приближаемся к критической черте, когда в репродуктивный возраст войдут поколение родившихся в 90-х годах – и об этом совсем недавно заявляла вице-премьер РФ Ольга Голодец. По оценкам некоторых экспертов, к 2025 году мы увидим серьезное снижение численности населения, при которой сложно будет развивать и защищать страну. Подсчитано, что для простого воспроизводства населения (сохранение уровня 150 млн.) каждая семья должна рожать 6 детей, то есть в 4 раза больше, чем сейчас.

Сейчас пока такую норму выполняют и перевыполняют лишь Чечня и Дагестан. В первую очередь демографический кризис вызван ужасающим количеством абортов. 70% беременностей в России заканчиваются абортом. Официальная статистика прерываний беременности насчитывает 850 тысяч абортов, и эту цифру как минимум нужно увеличить вдвое и втрое. Только по официальным данным каждые сутки делается 2000 абортов. Много это или мало? Страна радуется о нескольких тысячах прироста населения, теряя при этом сотни тысяч, а то и миллионы будущих граждан! Такие потери были только в годы войн. Аборты прибавляют цифры в статистику разводов. 90% семей разводятся в первый год по совершению абортов.

По-прежнему мы наблюдаем распад института семьи. До революции на 10 000 браков приходился всего один развод, сейчас на 1000 браков 500-700 разводов. Отсюда проблемы воспитания детей в неполных семьях, детская преступность, социальное сиротство. Слава Богу, количество социальных сирот сокращается, но 500 000 человек тоже не малая цифра, если учесть, что ребенок, лишенный семьи, сильно страдает и травмируется психологически, особенно зная, что у него есть живые родители.

Ученые выделяют ряд факторов влияющих на демографию: демоэкономические, социоэкономические, социомедицинские и социально-этические, связанные с резкой деформацией социальной структуры общества, деградацией его институтов и как следствие – с массовой психологической депрессией, деградацией общественной морали и кризиса института семьи.

Последняя группа факторов близка к главному фактору – духовному. Постепенная утрата веры во всех слоях общества на рубеже XIX-XX веков привела к духовной деградации, духовному кризису личности, особенно среди молодежи, ярко описанному и предсказанному Ф. М. Достоевским в романе «Бесы». А революции привели к смене социальной структуры общества и к массовой психологической депрессии, деградации общественной морали, кризису института семьи.

После революции 1917 года под институт семьи была «положена мина». В 1920 году впервые в мире были легализованы аборты (в других странах, таких как США, Англия, Франция – это произошло примерно через 50 лет), был отменен церковный брак, что подталкивало людей к внебрачному сожительству. Устраивались демонстрации под лозунгами: «Долой стыд!». В результате в период с 1920 по 2010 год было совершено около 240 млн. абортов. Резко возросла смертность от злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами. Около половины смертей в возрасте 20-40 лет обусловлено употреблением алкоголя. Около 500 тысяч человек погибает вследствие употребления алкоголя. Страшное явление – детский алкоголизм. В среднем, по статистике, дети пробуют алкогольные напитки в 13 лет. При этом 1/3 часть парней и 1/5 часть девушек старше 13 лет, но еще несовершеннолетних, употребляют водку, пиво, слабоалкогольные напитки каждый день. Пик массового употребления алкоголя в России сместился в возрастную группу 14-15 лет.

Употребление наркотических веществ имеет также высокий процент. Это 4 % населения, то есть несколько миллионов человек. Ежегодно 75 тысяч человек впервые пробуют наркотики, а 30 тысяч – погибают вследствие их употребления. 60 % – это молодежь 16-30 лет, 20 % из них школьники. Особенно быстро и масштабно распространилось употребление т. н. «спайсов». Это мощный психоделик, вред от которого заключается в необратимом органическом разрушении функций мозга. Привыкание проходит быстрее, чем от героина, в группе риска ученики школ и студенты. В одном учебном заведении города, где я проводил беседу, выяснилось, что из 40 студентов 2 курса 20 курят спайсы, и родители не понимают вреда, говоря: мы тоже курили в их возрасте! А когда их ребенок становится инвалидом, его уже не исцелишь. Увы, русским народом была утеряна базовая ценностная шкала, основанная на православном мировоззрении.

Православный христианин всегда знал две вещи:

1.) Брачный союз нерасторжим, потому что в браке муж и жена духовно составляют одно существо. Как невозможно развестись с ребенком, так и невозможен развод отца и матери.

2.) Дети – благословение Божие, Божий Дар, родителям на утешение. Отсюда и мизерное количество разводов, абортов и социальных сирот в дореволюционный период.

Сегодня общество на всех уровнях бьет тревогу и ищет пути выхода. На мой взгляд, то, что предпринимается государством, явно недостаточно. Если действительно есть осознание катастрофического положения в этой сфере, то и меры должны быть более радикальные и системные. Необходимо создание института (министерства, ведомства), которое будет иметь ресурс и полномочия, будет постоянно заниматься демографической стратегией государства. Необходимо создание системы мер (в прибавление к тому, что уже делается) по исправлению демографической ситуации. Главное – создать законодательную базу для того, чтобы аборты делать было сложно или невозможно, кроме особенных случаев угрозы жизни женщины. Аборт – это убийство нерожденных детей, которые должны иметь гарантированную Конституцией право на жизнь. По данным науки жизнь начинается с момента оплодотворения, образования зиготы, одной единственной клетки, с которой началась и наша с вами жизнь…

Игорь Белобородов, директор института демографических исследований, приводит пример Израиля: «Никогда, ни при каких условиях, в этой стране вы не сделаете аборт во-первых, бесплатно, во-вторых, без разрешения комиссии, в состав которой входит врач, священник, юрист, и др. В их задачу входит, чтобы беременность завершилась родоразрешением. Есть исключения. Но их очень мало. И даже в том случае аборт стоит очень дорого». Даже в США нередки компании в отношении запрета абортов. В защиту жизни детей до рождения неоднократно высказывался новый президент США Дональд Трамп. Хорошему опыту можно учиться везде и у всех, но только тому, что служит благу людей.

Важен контроль над медиапространством, чтобы «свести на нет» насаждение разврата, раскрепощения низменных инстинктов, культа потребления. Препятствовать распространению ложной статистической информации. Например, в 2013 году я прочитал на интернет ресурсе «Интерфакс» в разделе «религия», что по результатам опроса «Левада-центра» большинство православных и мусульман не видит ничего предосудительного в абортах и использовании контрацептивов. Сознательная это ложь или ошибка, не знаю, но людей вводят в заблуждение, наносится урон базовому институту общества – семье. Ведь мы знаем, что вслед за Патриархом петицию о запрете абортов поддержали мусульмане России. Считающим себя православными должно быть стыдно за низкую рождаемость. Вымирает ведь именно русский народ, забывший Бога и поэтому растерявший здравые понятия о самом главном в жизни. Ибо, как объяснить, как совместить решимость идти на убийство с крестиком на шее?

Необходимо изменить психологию в обществе, воспринимающую многодетность чуть ли не как порок, как что-то предосудительное. Для этого нужно подключить медиаресурсы к созданию привлекательного образа многодетной крепкой семьи, отцовства, материнства. Те же ценности популяризировать через культуру, образование. Исследования показывают также, что неблагоприятные демографические тенденции проявляются тогда, когда доля городского населения составляет более 60 процентов. Сейчас этот показатель в России находится примерно на уровне 73. Таким образом, надо сделать жизнь на селе привлекательной. Это тоже большая и сложная задача, которую необходимо решать.

Итак, демографический кризис является самой главной угрозой национальной безопасности России, главным вопросом, стоящим на повестке дня. Он носит системный, комплексный характер, и для выхода из него требуются система и комплекс мер, затрагивающих все социальные слои населения, все основы их жизни, начиная с духовно-нравственных. Всем общественным институтам, государству и Церкви необходимо объединить усилия через создание и реализацию совместных комплексных программ по улучшению демографии на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Такой опыт уже есть в нашей епархии.

Городской округ Выкса был выбран в качестве пилотной площадки для реализации нашей совместной программы «Демографическая стратегии Выкса 2025». Стратегия направлена на активизацию роста населения округа город Выкса и увеличение числа рождаемости. Этот опыт теперь реализуется и в других районах епархии. Цель программы – увеличение населения района в 1.2-1.5 раза до 2025 года и мобилизация общественных ресурсов для выполнения этой главной цели.

Основные направления программы включают в себя мероприятия, способствующие увеличению продолжительности жизни и сокращению смертности, укреплению здоровья населения, развитию дошкольного образования, созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитации алко- и наркозависимых.

Одним из важных этапов реализации Стратегии на данный момент стало открытие Епархиального кризисного центра «Дом для мамы «Забота», который осуществляет психологическую и юридическую помощь и предоставляет временный кров женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На территории десяти районов, входящих в канонические пределы Выксунской епархии, мы стараемся осуществлять комплексную помощь социально незащищенным категориям семьей и женщинам, стоящим перед выбором сохранения жизни ребенку, через центры гуманитарной помощи. Всего на территории благочиний функционирует десять центров, через которые люди получают вещевую и продуктовую помощь. Социальные службы благочиний работают с каждой обратившейся за помощью семьей.

Также на территории всей епархии в каждом районе на протяжении трех лет функционирует девять лекционно-выставочных комплексов «Человеческий потенциал России», работа которых направлена на популяризацию традиционных семейных ценностей, профилактику абортов, алкогольной и наркозависимости в молодежной среде. Лекторий с использованием выставочного комплекса в образовательных учреждениях районов проводят обученные лекторы. На сегодняшний день работой выставки охвачены все школы, СУЗы и ВУЗы районов. За весь период работы охват составил более 25 000 взрослых и детей.

В епархии действуют два реабилитационных центра помощи алко- и наркозависимым, община трезвости, терапевтические группы анонимных алкоголиков и наркоманов. Результаты очень хорошие, особенно по округу Выкса. В каждом районе епархии на сегодняшний день размещены баннеры с социальной рекламой против абортов, а также популяризирующей многодетность, ответственность материнства и отцовства, трезвый образ жизни.

Отдельно хотелось бы сказать о предабортном консультировании женщин, которое осуществляется во взаимодействии с медучреждениями районов. Такая деятельность ведется у нас с 2013 года на территории четырех районов: Выксунского, Павловского, Кулебакского и Ардатовского. А с начала 2015 года Выксунская епархия включилась в работу Федеральной благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси жизнь», о которой подробнее расскажут следующие докладчики. За это период с 2013 года нам удалось сохранить жизнь 440 детей. А многих спасенных в результате работы выставки-лектория мы просто не знаем.

Это наш опыт, которым мы можем и желаем поделиться с вами. Также мы готовы обогатиться и вашим опытом работы в этом направлении. В заключении я обращаюсь к руководителям и специалистам учреждений министерств социальной политики и здравоохранения, к главврачам, медикам, психологам. Мы являемся союзниками в деле улучшения демографии, сохранения семьи, материнства и детства, и надеюсь, что наше сотрудничество, которое уже приносит плоды, послужит сохранению великого Божьего дара, который называется ЖИЗНЬ.

Источник: сайт Выксунской епархии