Фестиваль «Нижегородская область за жизнь – 2016»

Межъепархиальный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей: «Нижегородская область за жизнь – 2016» состоялся 16 декабря в Нижнем Новгороде. Он проходил в рамках XI Рождественских чтений Нижегородской митрополии «1917-2017: уроки столетия». На фестивале побывали волонтеры группы «Саров за жизнь».

Форум проходил в Торгово-промышенной палате Нижегородской области, он собрал представителей Министерств социальной политики и здравоохранения, социальных учреждений, общественных и религиозных организаций, бизнес-сообщества. Встречу вела советник главы Нижегородской митрополии Ольга Бараева.

Возглавляющий пленарное заседание епископ Выксунский и Павловский Варнава назвал дело, ради которого все в этот день собрались, объединяющим и соборным. Владыка выступил с докладом «Современная демографическая ситуация: нравственное основание и инновационные социальные технологии». Он использовал данные официальной российской статистики, которые явно иллюстрируют депопуляцию народа. И хотя с недавнего времени наблюдается небольшое превышение рождаемости над смертностью, картина позитивна только в 41 регионе РФ, а в 44-х смертность по-прежнему выше. В 10 регионах смертность превышает рождаемость в 1,5 раза (в Нижегородской области – в 1,3 раза). На этом фоне разрешенные законодательством аборты – не только греховное и безнравственное дело, но и скатывание в пропасть, прямой путь к вымиранию. Сегодня, чтобы остановить этот страшный процесс, каждая семья должна иметь по шесть (!) детей, тогда как в России 70 % беременностей заканчиваются абортами, в семьях чаще всего 1-2 ребенка. Аборт разрушает и сам институт семьи. В первый год после аборта разводятся 90 % семей.

Владыка привел еще много вопиющих фактов и цифр, а затем остановился на причине кризиса – потере народом базовых ценностей. Он предложил ряд мер для преодоления демографического кризиса, который стал главной угрозой безопасности нашей страны. Сегодня необходимы контроль над медиапространством, популяризация многодетной семьи, повышение уровня и качества жизни сельского населения. Несмотря на то, что власть предержащие не понимают опасности (об этом говорит тот факт, что в Госдуме пока не прошла предложенная Святейшим Патриархом Кириллом инициатива о выведении абортов из системы ОМС), необходимо предпринимать все возможные практические шаги. Сегодня в г. Выкса действует программа «Демографическая стратегия. Выкса – 2025», с 2013 года благодаря предабортному консультированию по программе «Спаси жизнь» сохранено и родилось 440 детей. Действуют два центра для кризисных беременных, в ближайшее время будет открыт третий.

О проблемах и перспективах в сфере сохранения здоровья граждан Нижегородской области рассказала начальник отдела детства и родовспоможения областного Министерства здравоохранения Татьяна Боровкова. По ее словам, за последние 10 лет рождаемость в области выросла на 38 %, смертность сократилась на 23 %, а естественная убыль населения сократилась в 3,5 раза. Однако среди регионов России Нижегородская область занимает по рождаемости только 54 место, а по ПФО – десятое. Настораживает, что очень заметно «помолодел» суицид. Ранее в группе риска находились подростки от 15 до 17 лет, сегодня это уже 10-14-летние дети. Татьяна Анатольевна подробно остановилась на проводимой с 2007 года централизации акушерской помощи – создании перинатальных центров, что дало положительный результат. Она отметила также, что в борьбе с абортами акцент перенесен с популяризации контрацептивов на пролонгирование беременности и доведении женщины до родов. Доабортное психологическое консультирование беременных является сегодня обязательным и министерством проводятся внезапные проверки женских консультаций, чтобы выявить факты невыполнения этого.

О закрепленных законодательством мерах поддержки семей с детьми сообщила начальник отдела организации социальных выплат Управления адресной социальной поддержки граждан Министерства социальной политики Нижегородской области Ольга Сюндюкова. Сегодня на территории области действуют 23 вида социальных пособий, все они перечислены на сайте областного министерства социальной политики. Отличительная черта Нижегородской области от других регионов в том, что меры поддержки для многодетных семей на ее территории применяются без ценза дохода семьи, т. е. в 100 % случаев. По мнению чиновницы, это дает результат: за время действия программы поддержки многодетных число таких семей возросло более чем на пять тысяч (с 14500 до 20600).

С яркой презентацией об общественных дискуссиях вокруг права ребенка на жизнь до рождения выступила Мария Студеникина. Это руководитель направления помощи женщинам и семьям Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, координатор благотворительной программы помощи кризисным беременным «Спаси жизнь» и руководитель московского Центра помощи беременным «Дом для мамы». Мария Михайловна отметила, что в начале XX века, когда искусственный аборт еще являлся уголовным преступлением, уже появились врачи, которые говорили: плод внутри матери – не человек. Через сто лет, в 2012 году, принят Кодекс чести российского врача, который зафиксировал: «человеческая жизнь священна с момента зачатия». Декларация Дублинской конференции врачей в 2012 году говорит о том же – «аборт – пренатальное убийство ребенка». Сегодня в России, как показывают социальные опросы, примерно 60-70 % населения считают аборт убийством, но только 20 % готовы выступать за закон о запрете абортов. Большинство верят мифам, мало информированы о вреде аборта и широко разрекламированных гормональных контрацептивов. Поэтому международное движение «За жизнь», объединяющее Россию, Украину, Белоруссию и Сербию, ведет сегодня комплексную системную работу по трем направлениям – защита, просвещение и помощь.

Руководитель отдела по взаимодействию с медицинскими и социальными учреждениями Нижегородской епархии протоиерей Михаил Поройков познакомил собравшихся с деятельностью Нижегородской епархии по преодолению депопуляционного кризиса. Священник назвал аборт явлением мировоззренческим: «Мы стали сегодня настолько боязливы и слабы, что даже простой факт материнства стал считаться героическим». И эта слабость, по мнению о. Михаила, от одиночества современного человека. Поэтому помогать надо комплексно – и словом, и делом. Нужны профессионалы, средства, административная поддержка. Например, 35 % беременных, которых по результатам генетических исследований направляли на аборт, после консультации высококвалифицированного генетика решили сохранить беременность. По мнению о. Михаила, нужна системная работа – в каждом районе должен быть социальный центр и епархиальная служба поддержки семьи.

О более чем 15-летнем опыте социальной помощи семье и детям в областном центре «Журавушка» рассказала его директор Светлана Гринберг. В центре работают профессионалы: педагоги, юристы, психологи. Действуют два отделения дневного пребывания – для детей из семей в трудной жизненной ситуации и для детей-инвалидов.

Была принята итоговая резолюция форума. Завершая работу фестиваля, Ольга Бараева отметила, что по сравнению с 2003 годом, когда тема антиаборта вообще не воспринималась, не обсуждалась, и никакого взаимодействия в этой сфере не было, к сегодняшнему дню произошел качественный сдвиг и уже можно говорить о соработничестве государства и Церкви в сфере народосбрежения.