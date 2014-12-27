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На третий день после авиакатастрофы в Черном море во всех храмах РПЦ состоится вселенская панихида

27 декабря 2016 года

27 декабря, на третий день после катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет отслужена вселенская панихида по новопреставленным рабам Божиим, в авиакатастрофе на Черном море погибшим, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Кроме того, до сорокового дня – 2 февраля 2017 года будет совершаться ежедневное молитвенное поминовение преставившихся на проскомидии и Божественной литургии.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 Министерства обороны России произошла утром 25 декабря около города Сочи. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа.

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Источник - http://nne.ru/

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