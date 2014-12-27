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Милосердное служение больным

27 декабря 2016 года

25 декабря после воскресного молебна состоялась встреча волонтеров больничной группы с протоиереем Львом Юшковым, отвечающим за духовное окормление Клинической больницы № 50 ФМБА России – ее сотрудников, пациентов и волонтеров.

Члены этой группы волонтерского центра «Радость моя!» выбрали для себя непростое христианское служение. Еженедельно они посещают отделение сестринского ухода, где моют лежачих и немощных больных, у которых нет родственников.

На встречу со священником собрались опытные и новые волонтеры. Почти все, кто начинал это служение два с половиной года назад, продолжают его, но приходят и новые люди. Группа насчитывает 12 человек. Сегодня есть потребность в том, чтобы выделить еще одну женскую бригаду, а мужскую укрепить. Больничные волонтеры готовы принять в свои ряды четырех человек (двух женщин и двух мужчин). Обязанности волонтеров разделяются – одни моют больных, другие помогают в транспортировке и перестилают постели.

Священник вручил волонтерам благодарственные письма от Саровского благочиния за милосердное служение больным и в связи с пятилетием волонтерского центра «Радость моя!», а затем ответил на вопросы. Многие из них были связаны с трудностями выбора, как правильно поступать христианину в различных обстоятельствах жизни, во взаимоотношениях с людьми на работе и дома. Других волновало, как научиться молиться и правильное понимать богослужение.

Подобные встречи священника с волонтерами проходят регулярно, запланированы также паломнические поездки. Духовная работа помогает преодолеть утомление и избежать эмоционального выгорания.

Больничное служение / 2016 / 20161225-Встреча волонтеров больничной группы с о. Львом
 
 
 
 
 
 

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Текст, фото – А. Виноградовой

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