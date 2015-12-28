В день памяти священномученика Илариона (Троицкого)

28 декабря Русская Православная Церковь чтит память великого иерарха РПЦ начала XX века, священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского.

Выдающийся богослов и церковный деятель трудился во благо Церкви в самый непростой период ее истории. Он был глубоким ученым-богословом, пламенным проповедником православной веры, ревностным служителем Церкви Христовой, мудрым и добрым пастырем, бескомпромиссным защитником догматов Православия и Церкви, служение которой он посвятил всю свою жизнь. Владыка Иларион увенчал свое земное служение подвигом мученичества и исповедничества.

Родился будущий священномученик в 1886 году в семье сельского священника в селе Липицы Каширского уезда Московской губернии. В 1900 году Владимир (Троицкий) блестяще окончил Тульское духовное училище, а через 6 лет Тульскую Духовную семинарию. После ее окончания поступил в МДА, которую окончил в 1910 году со степенью кандидата богословия. В дальнейшем им было написано множество богословских трудов, статей и публикаций, посвященных Церкви Христовой. Архиепископ Иларион был одним из первых, кто попытался сформулировать святоотеческое учение о Церкви на основе Священного Писания и Предания. «Вне Церкви и без Церкви невозможна христианская жизнь. Только в Церкви может жить, развиваться и спасаться человек, как и во всяком организме отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом. Без Церкви нет христианства; остается только христианское учение, которое само собой не может ― обновити падшаго Адама» ― писал священномученик.

Вся его научная деятельность была неотделима от подвижнической жизни. После Поместного Собора 1917-18 гг. в сложный период гражданской войны архиепископ Иларион становится «правой рукой», секретарем и доверенным лицом избранного Патриарха Тихона. Вследствие этого Иларион (Троицкий) подвергался многочисленным тюремным заключениям со стороны советской власти, неоднократно подвергался аресту. В 1924 году архиепископа отправили на Соловки, которые оказались впоследствии его Голгофой. Как кроткий и смиренный агнец он до конца претерпел многочисленные надругательства, издевательства, допросы, побои, пытки. Несмотря на свой тяжелый крест, владыка Иларион всегда оставался верен Церкви и благодарил Бога за все, что Он даровал ему понести ― за скорби и за радости, и вместе со святым Иоанном Златоустом российский святитель донес до близких ему людей свою сердечную молитву: «Слава Богу за все!».

Церковь для владыки Илариона являлась смыслом всей его жизни. Его постоянная забота о ней, попечение, страдания и «Соловецкая Голгофа» ―все он принес в жертву ради Церкви Христовой, ради всех верующих православных, входивших в нее.

Любовь, жертвенность и послушание архиепископа Илариона Церкви – достойный пример для нашего современного поколения. Владыка Иларион умер на этапе, куда был отправлен в Среднюю Азию, от сыпного тифа 28 декабря 1929 года.

Учение владыки Илариона (Троицкого) актуально и очень важно и в наше непростое время, когда христианство в умах некоторых современных людей постепенно отрывается от Церкви, от церковного единства. Одним из принципов нынешнего внецерковного христианина становится жизнь вне Церкви, как единого Тела Христова. Многими нынешними православными Церковь перестала восприниматься, как спасительный корабль, как врачебница, где Господь милостиво исцеляет и врачует душевные раны, где возрождается новое человечество во Христе Иисусе.

Об этом времени как бы пророчески писал архиепископ Иларион (Троицкий), описывая тогдашнюю ситуацию в Церкви: «Христос Сам сказал, что Он создаст Церковь, но разве теперь говорят о Церкви? Нет, теперь предпочитают говорить о христианстве, причем, христианство рассматривают как какое-нибудь философское или нравственное учение. Христианство — это звучит, как новокантианство или ницшеанство! Эта подделка Церкви христианством, как тонкий яд, проникает в сознание даже и церковного общества. Она — тонкий яд, потому что скрыт он под цветистой оболочкой громких речей о недостатках «исторического христианства» (то есть Церкви?), о его будто бы несоответствии какому-то «чистому», «евангельскому» христианству. Евангелие и Христос противопоставляются Церкви, которая почему-то называется «исторической», как будто есть или была когда-нибудь другая, «неисторическая» Церковь! Воистину, здесь Сатана принял образ ангела светла. Он делает вид, будто правду Христову хочет очистить от неправды человеческой…»