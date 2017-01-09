Ребята из «Теплого дома» на спектакле «Рождественский вертеп»

На спектакль «Рождественский вертеп» Православного творческого объединения «МiР» 9 января пришли ребята из Центра помощи семье и детям «Теплый дом».

Дети и педагоги впервые смотрели этот спектакль. Перед началом представления режиссер объединения Ирина Семенчук поговорила с ребятами, рассказала об истории вертепных представлений, которые игрались по всему миру, а в России известны с ХVII века. О том, что в советский период, когда преследовалась вера в Бога, разрушались храмы, а верующих сажали в тюрьмы, вертепы тоже были запрещены. И только в 1990-е годы ученые в музее обнаружили странные деревянные ящики с прорезями для кукол и вместе с артистами-кукольниками стали восстанавливать вертепные представления. И сегодня снова в разных городах и весях нашей страны можно увидеть Рождественский вертеп.

Что же такое вертеп? Чей день рождения называется Рождеством и празднуется во всем мире? И в каком году было Рождество Христово? Дети задумались, заинтересовались и с большим интересом ожидали начала представления. Погас свет, только цветные фонарики мерцали на краю сцены, и началось волшебство – чудесное действо о Рождестве Христовом – самой правдивой и красивой истории на земле. Дети и взрослые смотрели, затаив дыхание, а по окончании спектакля спешили благодарить артистов.

Ребят ожидал еще и приятный сюрприз – небольшой подарок. Каждый получил красивый новогодний мешочек, варежку или сапожок, которые своими руками сделали малыши (вместе с родителями) из детского сада № 41. Добрую акцию придумали и провели руководство детского сада и воспитатели. А волонтеры центра «Радость моя!» наполнили мешочки содержимым – сувенирами и сладостями.