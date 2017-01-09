Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

17 января/4 января
общее время на генерацию страницы 0,2667 s
время на работу php-скриптов 0,2458 s
время на запросы к БД 0,0209 s
запросов к БД 40

«А за те колядки просим помолиться...»

9 января 2017 года

8 января команда юных певчих храма Иоанна Предтечи во главе с регентом Юлией Скузоваткиной и иереем Сергием Скузоваткиным ходили колядовать.

Вернее, не ходили, а ездили на автомобилях и общественном транспорте по всему городу (и даже пели о Рождестве для пассажиров). Христославы посетили старейших прихожан, которые уже не выходят из дому. Самой старой, уже лежачей, бабушке исполнилось 100 лет! Ребята поздравляли супругов, которые в прошлом году отметили 60-летие совместной жизни. Когда еще увидишь столько интересных людей?

Подростки исполняли церковные песнопения, канты, авторские песни и задорные народные колядки. Но пожилые слушатели не могли сдержать слез при виде школьников, славящих Христа. Старикам до сих пор сложно привыкнуть к тому, что сегодня в России можно свободно веровать и воспитывать детей в православии.

Среди поздравительных адресов также были семьи саровских священников и многодетных прихожан.

Колядки рифмуются со словом «шоколадки». И хотя наши христославы скромно пели: «А за те колядки просим помолиться», без шоколадок они тоже не остались.

Приход / 20170108-Колядки-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст, фото М. Курякиной

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте