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Митрополит Георгий вручил награды клирикам епархии

10 января 2017 года

10 января митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает сайт Нижегородской митрополии. В Троицком соборе обители глава Нижегородской митрополии совершил Божественную литургию.

Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Матвеев, наместники мужских монастырей, благочинные округов и другие клирики епархии.

На богослужении вместе с многочисленными паломниками и прихожанами молились игумении женских монастырей и настоятельницы архиерейских подворий епархии.

В ходе литургии архипастырь вручил клирикам епархии награды. За усердные труды во славу Святой Матери Церкви и к празднику Рождества Христова иереи Константин Кондаков и Максим Поздов удостоены права ношения наперсного креста, священники Сергий Ериськин, Даниил Гатин и Алексий Спиридонов удостоены права ношения камилавки, иереи Антоний Балабанов и Владимир Панин удостоены права ношения набедренника.

Текст Андрея Рукавишникова, фотогалерея Сергея Лотырева

Присаровье / 20170110-Награждение иереев Максима Поздова и Даниила Гатина
 
 
 

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