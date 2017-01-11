Погружение в Евангелие для самых маленьких

10 января началась череда Рождественских праздников в Студии раннего развития «Родничок», где занимаются 70 детей в возрасте от двух до семи лет.

Как приблизить к маленьким детям события Рождества Христова, сделать их живыми и актульными? Ведь вера — это не информация, а личный опыт. Взрослые его приобретают через молитву и обстоятельства жизни. Для верующих людей в последовании богослужения открываются события двухтысячелетней давности. Но как донести это до малышей? Большой опыт и профессионализм педагогов Студии «Родничок» подсказывают: дети должны прожить события Рождества Христова; стать не пассивными зрителями, а их непосредственными участниками.

Это и легло в основу праздничного сценария в этом году. Дети подобно волхвам отправились со звездою путешествовать. Рождественская звезда повела их за собой, и заснеженный Саров превратился в ночной Вифлеем. Дети (как и Святое семейство) стучались в закрытые двери, и никто им не открывал. Повстречали пастуха, он сообщил им ангельскую весть о Рождестве Спасителя, и трех волхвов исполинского роста в пестрых одеждах, которые показали ребятам, какие дары они несут Спасителю.

Звезда привела всех в Студию «Родничок», но, похоже, дети этого не поняли, поскольку знакомое помещение превратилось в настоящую пещеру. Весь пол был устлан сеном, и пахло как в деревне на сеновале. В причудливом освещении цветных прожекторов все казалось волшебным, а в глубине пещеры стояла кроватка-ясельки в новорожденным Богомладенцем — иконой Рождества Христова. Детей это не смутило, поскольку они уже ориентируются в христианской символике, и им вовсе не нужно предъявлять настоящего младенца. Ясельки охранял прекрасный ангел.

На праздник пришел духовник Студии «Родничок», который пообщался с ребятами. Вид священника убедительно говорил — это не сказка, а настоящая Священная история. Ребята спели в подарок Богомладенцу Христу разученные ими песни. Они играли в подвижные игры, водили хороводы и даже музицировали на детских инструментах. Каждый ребенок получил в подарок игрушку с елки. Праздник получился необыкновенно таинственным и волшебным. Причем родители были не менее счастливы, чем дети. Огромное спасибо талантливым людям — педагогам «Родничка», актерам и режиссеру ПТО «МiР» за подаренную радость!