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О Рождестве Христовом в детском саду

11 января 2017 года

11 января учащиеся Саровской православной гимназии пришли в детский сад № 14, чтобы рассказать малышам о Рождестве Христовом.

Сначала детей поздравил с наступившим праздником священник – иерей Сергий Скузоваткин. Батюшка не редкий гость в этом детском саду, он  духовно окормляет педагогов, которые ведут занятия по социокультурной программе «Истоки»,  и православно ориентированную группу детей.

Подростки рассказали о Рождественскую историю с помощью кукол. Затем загадали ребятишкам загадки о Рождестве, чтобы проверить, как они запомнили их рассказ. Дети дали правильные ответы на все загадки – чувствовалось, что с ними поработали и воспитатели, что тема Рождества в этом детском саду малышам знакома.

Гостям также приготовили подарки – дети исполнили стихи, танцы и песню о Рождестве Христовом. В завершение праздника ребятишкам раздали сладкие гостинцы.

События и праздники / 2017 год / 2017.01.11 О Рождестве детям в детском саду№ !4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст и фото - Анны Виноградовой

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