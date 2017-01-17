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Премьера спектакля «Золушка»

17 января 2017 года

15 января в Саровской православной гимназии состоялась премьера сказки «Золушка» — традиционная рождественская постановка театральной студии гимназии. И первыми зрителями стали участники Серафимовских чтений.

В актовом зале гимназии собрались дошкольники и младшие школьники, участники второго дня Серафимовских чтений. Подарком для детей стал спектакль по пьесе Евгения Шварца «Золушка» в исполнении учеников 5-8 классов. Постановку осуществили дети, их педагоги и родители. Под руководством режиссера-постановщика Инессы Шевцовой юные актеры создали яркие сценические образы. Автор музыкальных аранжировок — Вячеслав Драничников, светорежиссер — Олег Игнатьев, декорации Марии Цыбряевой, костюмы — Нины Пилипчук.

Этот спектакль можно будет еще увидеть 23 января в 18 часов и 25 января в 11 часов. Добро пожаловать! Адрес гимназии: Октябрьский проспект, д. 16.

Православная гимназия / 2017 год
20170115-Премьера спектакля "Золушка"

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Текст, фото М. Курякиной

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