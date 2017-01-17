16 января в храме во имя преподобного Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря – Саровской пустыни состоялось традиционное посвящение в гимназисты новых учеников Саровской православной гимназии, носящей имя этого святого.

Духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов и клирик Саровского монастыря иерей Владимир Лапшин совершили молебен прп. Серафиму Саровскому, день памяти которого отмечался накануне, 15 января. Два первых класса и дети более старших классов, перешедшие в православную гимназию из других школ, в торжественной обстановке произнесли слова Кодекса чести гимназиста. Это правила, которые определяют, как должен жить и поступать православный человек, его жизненный путь. Все вместе спели гимн учебного заведения. Духовник вручил ребятам удостоверение гимназиста, чему они очень обрадовались.

Солдаты приносят воинскую присягу перед флагом и другими государственными символами, которые считаются священными. А ученики дали обещание носить высокое звание православного гимназиста в главной саровской святыне – храме над кельей батюшки Серафима, где жил и упокоился святой старец.

Духовник напомнил ребятам о том, что они встали на сложный путь послушания и духовной работы над собой, а взрослым – родителям и наставникам – о том, что главная цель воспитания – это привести детей к Богу. В келье Преподобного о. Владимир Лапшин помазал первоклассников маслом из лампады перед образом батюшки Серафима, и в благословение они получили освященные сухарики.

Затем два первых класса отправились на спектакль «Рождественский вертеп» в Православном творческом объединении «МiР».