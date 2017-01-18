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Впервые в Нижегородской области прошли соревнования по АРБ для новичков

18 января 2017 года

15 января в спортзале дивеевской средней школы прошел Открытый рождественский турнир по армейскому рукопашному бою «Новая смена».

Впервые в Нижегородской области проводились подобные соревнования для новичков. В них могли принять участие спортсмены, начавшие заниматься армейским рукопашным боем не ранее 2016 года (кроме категории «Девушки»). В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из таких городов и населенных пунктов области как: Нижний Новгород, Выкса, Ардатов, Кстово, Первомайск, Кулебаки, Вознесенск, Аламасово, Нарышкино, Починки, Дивеево и Саров.

В общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое место заняла команда ВПК «Клеоника» (сборная Вознесенского района), второе – сборная команда Сарова и Дивеева, третье место – у команды ВОВПО «Православные витязи» (г. Выкса).

Военно-патриотическая работа с молодежью и спорт / 2017 год / 20170115-Турнир по АРБ "Новая смена"
 
 
 
 
 
 

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Текст, фото — Ильи Ламзина

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