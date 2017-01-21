150-летие со дня рождения Патриарха Сергия

С 21 по 26 января в Нижегородской епархии и Москве проходят торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия (Страгородского), сообщает сайт Нижегородской митрополии.

21-23 января в городе Арзамасе Нижегородской области состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского). Именно в этом старинном русском городе в январе 1867 года родился будущий Патриарх, годы служения которого пришлись на один из самых сложных и трагических периодов истории России и Русской Православной Церкви.

21 января в Арзамасе торжества откроются Божественной литургией, которую совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении клириков Нижегородской епархии. В Благовещенском соборе Спасо-Преображенского мужского монастыря нижегородским архипастырем будет освящен придел в честь святой мученицы Параскевы Пятницы.

Затем в Свято-Николаевском женском монастыре ведущие российские ученые и богословы примут участие в научно-практической конференции «Патриарх Сергий (Страгородский) как богослов и церковный деятель». По окончании конференции состоится торжественный вечер, посвященный юбилейной дате.

23 января, в день рождения Патриарха Сергия, во всех храмах Нижегородской епархии будет отслужена панихида. Божественную литургию в храме во имя Всемилостивейшего Спаса (Спас-на-Полтавке), где проходил служение Патриарх Сергий в бытность свою в Нижнем Новгороде, возглавит викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия.

26 января в Москве, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове – месте погребения Патриарха Сергия – состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и других архипастырей Нижегородской митрополии. По окончании литургии заупокойную литию по Патриарху Сергию совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Делегация от Нижегородской митрополии на московских торжествах составит около 700 человек. Это будут студенты нижегородских духовных школ и других вузов, волонтеры, православная молодежь, представители органов власти и коммерческих структур Арзамаса, директора общеобразовательных и социальных учреждений города, представители епархий Нижегородской митрополии.

Справка:

Высокие нравственные качества Патриарха Сергия, его личный пример беззаветного служения своей стране способны стать знаковыми ориентирами в формировании патриотического и гражданского самосознания подрастающего поколения. В Нижегородской области накоплен значительный опыт взаимодействия приходов Русской Православной Церкви с представителями органов государственной и муниципальной власти, учреждениями образования и культуры, представителями бизнес-сообщества и общественными организациями. В регионе успешно реализован ряд масштабных программ и проектов, в числе которых длившийся более десяти лет проект по восстановлению храмов «Арзамасские купола», региональная программа «Под духовным покровом преподобного Сергия» и другие.

Начиная с августа 2013 года на родине Патриарха Сергия, в городе Арзамасе, действует уникальный Музей русского патриаршества, посвященный жизни и деятельности патриархов Русской Православной Церкви. Одна из экспозиций музея, охватывающая период патриаршества советского времени – жизни Церкви в эпоху гонений – включает время правления Патриарха Сергия (Страгородского).

В настоящее время в Нижегородской области начинается реализация региональной программы «Нижегородский край – родина Патриарха Сергия». Отдельное внимание в ней планируется уделить патриотическому воспитанию детей и молодежи региона на примере их выдающегося земляка – Патриарха Сергия (Страгородского).

Источник - сайт Нижегородской митрополии

Напомним, что еще в прошлом году первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в интервью РИА Новости высказал убеждение в том, что рано или поздно Патриарх Сергий будет канонизирован:

— На мой взгляд, патриарх Сергий оказался тем звеном, которое соединяет воедино историю Церкви XX века, Церкви до и послереволюционной. Ему удалось в невероятно сложных условиях сохранить апостольское преемство, на котором зиждется церковная традиция. Апостольское преемство связано со сферой мистического, оно передается при рукоположении епископов и указывает на непрерывность течения церковной жизни, начиная с апостольских времен и до сегодняшнего дня.

Патриарху Сергию выпала особая миссия — сохранить эту преемственность. Как известно, в то время на всю Церковь оставалось всего-навсего три епископа. Большая часть епископата была уничтожена, остальные находились в лагерях и ждали своего печального конца. Совсем тоненькая ниточка оставалась, и казалось, что она вот-вот порвется.

Если мы рассмотрим посмертную судьбу патриарха Сергия, то и здесь нам откроется некоторый мистический смысл. Была написана масса работ, в которых этот человек подвергался всевозможным заушениям, оскорблениям, поношению. Вспоминали и его сложную судьбу, и метания между Церковью и обновленчеством в ранний период (оппозиционное движение в русском православии в послереволюционный период, поддерживалось большевистской властью — ред.), его богословские труды, его религиозные искания, коллизии вокруг его местоблюстительства — все это ставилось ему в вину. Сам термин "сергианство", имеющий явно негативную коннотацию, напрямую связан с его именем.

Но зададимся вопросом: почему фигура патриарха Сергия подверглась такой массированной атаке? Скорее всего, потому что он явился той самой спасительной, соединительной фигурой для Церкви. И все, что происходит вокруг его личности, это попытка теперь уже задним числом все-таки изъять его из истории Русской церкви, образовать разрыв церковной истории. И тем самым пресечь эту апостольскую преемственность, внести сумятицу в религиозное сознание огромного числа людей.

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что переживал патриарх Сергий. Но я глубоко убежден в том, что он будет канонизирован. Рано или поздно, не сегодня, так через 5, 10, 50 лет неизбежно произойдет осознание подлинных масштабов его личности и той колоссальной роли, которую он сыграл в истории Русской церкви.

Интересная публикация по теме: Митрополит Сергий (Страгородский). Штрихи к портрету. Автор - Ольга Васильева (нынешний министр образования). Опубликовано в альманахе «Альфа и Омега» 5.02.2013 года.