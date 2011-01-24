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Спектакль «О бренности»: третья версия

24 января 2017 года

23 января на сцене Православного творческого объединения «МiР» был показан восстановленный спектакль по рассказам А. П. Чехова.

Теперь в этой полюбившейся саровчанам постановке участвуют две новые актрисы — Владимира Петрик и Вера Афанасьева. А Роман Сванидзе, Татьяна Мальгина и Алексей Голубев — актеры из прежнего состава. Уже десять лет назад режиссер-постановщик Ирина Семенчук выпустила спектакль «О бренности» (масленичная тема для проповеди), за это время сменилось три актерских состава. Но спектакль продолжает жить, потому что он словами Антона Павловича Чехова говорит о том, что никогда не устаревает: о жизни духа, человеческих страстях и нелегком нравственном выборе, который мы делаем по многу раз на дню.

Православное творческое объединение «Мiр» / Спектакли / 20170123-Спектакль «О бренности»: третья версия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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