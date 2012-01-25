Неделя «Открытая гимназия»

С 17 по 23 января в Саровской православной гимназии впервые провели порядка двадцати открытых уроков, концерт гимназического хора и два спектакля. Мероприятия посетили родители учеников и будущих первоклассников.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому администрация учебного заведения планирует проводить неделю «Открытая гимназия» ежегодно. Директор гимназии Наталия Суздальцева:

— Мы имели в виду две цели. Во-первых, создание внутреннего имиджа — чтобы наши родители увидели гимназию изнутри, пообщались с учителями, задали интересующие вопросы или просто убедились, что все хорошо. Родители могли увидеть, как работает и отвечает на уроке их ребенок. Главный источник, откуда горожане узнают о православной гимназии, это именно наши родители. Поэтому если они довольны образовательным процессом, квалификацией учителей и теми знаниями, которые они дают, эта информация идет дальше. Во-вторых, мы приглашали родителей будущих первоклассников. Если у них есть сомнения относительно уровня обучения в среднем звене, то они могли посетить открытые уроки практически по всем предметам. Также мы показали и свою внеурочную деятельность - культурную программу, которую готовили к Рождеству и Серафимовским чтениям.

Многие родители, с которыми довелось пообщаться, были удивлены тем, насколько отличаются школьные уроки от уроков нашего детства. Это и применение технических новинок: интерактивные доски и просмотр видео. И в целом, уроки проходят намного динамичнее. На уроке русского языка в восьмом классе, который вела директор гимназии, мне очень понравилось, что ребят учат в современных текстах находить главную информацию.

Нина Шулдыкова:

— На уроке химии я увидела много опытов, а в наше время больше внимания уделялось теории: изучению таблицы Менделеева, строению элементов. Программа, конечно, изменилась, прикладные технологии вытесняют науку. Поэтому хорошо, что есть возможность посетить открытые уроки и задать вопросы учителю. А на уроке обществознания восьмиклассники думали, рассуждали, активно высказывали свои мнения. Они анализировали, например, плюсы и минусы ЕГЭ. Я получила удовольствие, наблюдая за их работой. Увидела отношение учителя к ученикам и учеников к предмету.

Елена Лопатникова:

— Я не жалею, что пришла на открытый урок русского языка в четвертый класс. Мне очень понравилось, как Ольга Николаевна Козлова работает с детьми, интересно, с душой. И я лучше поняла ее требования к ученикам: как нужно выполнять разбор слов, как использовать правила и отвечать на уроке.

Открытые уроки посетили родители потенциальных первоклассников, даже пятилеток. Малышам идти в школу еще через два года, а ответственные мамы и папы уже присматривают учебное заведение. Их интересовало все: и материально-техническая база, и уровень подготовки детей, и сбалансированность программы — чтобы православный компонент преподавали не за счет других предметов.

Марина Родионова:

— Елена Вячеславовна Ершова провела великолепный урок по основам православной веры. Прекрасное содержание, интересные методы и приемы, которые использовал педагог, эмоциональное преподнесение достаточно сложного материала — все это сделало урок доступным и привлекательным. Если бы все учителя так чувствовали детей, все они выросли развитыми, а, главное, добрыми.

Все родители высказались, что «Открытая гимназия» это - полезное начинание, они поддержали его.