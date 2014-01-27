Проект документа Профессии, совместимые и несовместимые со священством создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви во исполнение поручения президиума Межсоборного присутствия от 28 января 2015 года.

Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ru и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.

Согласно данному проекту, священникам запрещается:

Воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях, предполагающая ношение и применение оружия.

Государственная служба в органах исполнительной власти, исполнение судейских обязанностей и всякое вообще профессиональное участие в деятельности государственных судов, прокуратуры, в учреждениях, производящих следствие и дознание, в любых правоохранительных учреждениях, а также служба в муниципальных органах власти.

Клирики не должны быть практикующими врачами, в особенности хирургами, или занимать должности иных медицинских работников. Врачебная или иная медицинская деятельность может быть в порядке исключения письменно разрешена клирику епархиальным архиереем. Безусловно возбраняется клирику деятельность, сопряженная с пролитием животной крови: работа ветеринаром, егерем или иная.

Клирикам запрещено заниматься собственным бизнесом, в особенности банковским, кредитным, страховым и подобным. Работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных учреждениях допускается, если характер деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества. Клирикам канонами дозволяется продажа изделий собственных рук, но иные виды торговли представляются несовместимыми со священством, равно как и адвокатская защита частных интересов в судах и в иных правоотношениях.

Недопустимо клирикам быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных.

Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом.

Служение в клире несовместимо с актерством, с профессией танцора или сценического певца.

В проекте документа оговариваются возможные исключительные случаи.

Также на этих Интернет-ресурсах выложен для обсуждения Проект документа «Акафист в молитвенной жизни Церкви.

Проект документа «Профессии, совместимые и несовместимые со священством» Комментарии к немусобираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года. Проект документа Профессии, совместимые и несовместимые со священством создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви во исполнение поручения президиума Межсоборного присутствия от 28 января 2015 года. Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на портале Богослов.ru и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года. Согласно данному проекту, священникам запрещается:

Воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях, предполагающая ношение и применение оружия.

Государственная служба в органах исполнительной власти, исполнение судейских обязанностей и всякое вообще профессиональное участие в деятельности государственных судов, прокуратуры, в учреждениях, производящих следствие и дознание, в любых правоохранительных учреждениях, а также служба в муниципальных органах власти.

Клирики не должны быть практикующими врачами, в особенности хирургами, или занимать должности иных медицинских работников. Врачебная или иная медицинская деятельность может быть в порядке исключения письменно разрешена клирику епархиальным архиереем. Безусловно возбраняется клирику деятельность, сопряженная с пролитием животной крови: работа ветеринаром, егерем или иная.

Клирикам запрещено заниматься собственным бизнесом, в особенности банковским, кредитным, страховым и подобным. Работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных учреждениях допускается, если характер деятельности в этих учреждениях не носит элементов ростовщичества. Клирикам канонами дозволяется продажа изделий собственных рук, но иные виды торговли представляются несовместимыми со священством, равно как и адвокатская защита частных интересов в судах и в иных правоотношениях.

Недопустимо клирикам быть занятыми в учреждениях, сомнительных с моральной точки зрения: в игорных домах, казино, барах и иных.

Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом.

Служение в клире несовместимо с актерством, с профессией танцора или сценического певца.

В проекте документа оговариваются возможные исключительные случаи. Патриархия.ru