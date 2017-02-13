В рамках Серафимовских дней в Духовно-научном центре Саровского монастыря 11 февраля состоялся концерт православной авторской песни «Радость моя».

Концерт организовала руководитель юношеского клуба авторской песни «След» Елена Игумнова. Похожие мероприятия проходили в прошлом году на площадке ПТО «МiР» и здесь же, в Духовно-научном центре. Особенностью этого концерта стало, во-первых, расширение состава участников. К теме православной авторской песни кроме воспитанников ЮКАП «След» и православных прихожан подключились ученики ДМШ им. М. А. Балакирева и взрослые исполнители из КСП «Поиск».

Коллектив клуба «След» отличает вдумчивое, серьезное отношение к текстам и интеллигентная манера исполнения. Растет вокальное мастерство и техника игры на гитаре учеников Елены Игумновой и Наталии Птицыной, которые вовлекают в орбиту совместного творчества новых людей. В силу разношерстности исполнителей концерт получился очень разноплановым. Он еще раз заставил задуматься о том, что же такое православная авторская песня, и какие песни можно отнести к этому жанру.

Должно быть, это — песня, проникнутая мироощущением верующего человека, преемница некогда популярных в народе духовных кантов. Такое исполнение авторских песен, написанных высоким слогом и под аккомпанемент гуслей продемонстрировал прихожанин Алексей Голубев. Остальные выступающие пользовались «современным народным инструментом» — гитарой.

Публика с умилением слушала песни о евангельских событих, Христе, Божией Матери и Ангеле, которые исполнили дети. Настолько эти песни органичны их чистым глазам и хрустальным голосам! В отличие от неестественных ужимок маленьких исполнителей попсы. Сами произведения выстраивают детей тем или иным образом: на добро и чистоту или на подражание взрослым развращенным людям.

Звучало много задушевных песен Булата Окуджавы, в которых напрямую не говорится о Боге, но поется о нравственных ценностях христианства. Например, в песне «Стать богатеем иной норовит...», которая не вошла в кинофильм «Приключения Буратино», есть такие строки: «Не покупаются, не покупаются доброе имя, талант и любовь». В лучших песнях советского периода утверждалась христианская нравственность.

Песенная стихия — удивительна. И как народные песни вдохновляли авторов к написанию собственных песен, так и лучшие современные авторские песни становятся поистине народными. Например, «Русь называют святою» иеромонаха Романа Тальберга. Или «Последняя просьба старого лирника» (сл. В. Коротича в пер. Ю. Мориц, муз. С. Никитина). В видеоклипе группы «Бабкины внуки» эта песня объединяет красных и белых перед смертельным боем, она растет, ширится и вырастает в молитву.

В концерте прозвучала тема преемственности нашей истории. Так, четвероклассник Егор Липов исполнил «Песню о маленьком трубаче (сл. С. Крылова, муз. С. Никитина). О подвиге маленького трубача в годы гражданской войны, который поднял солдат в атаку, «и за трубой весь полк израненный запел Интернационал», а маленький трубач был убит. Где здесь православие? А как же евангельское: «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15, 13)? Все непросто и взаимопереплетено в истории нашей страны. Спасибо организаторам и участникам концерта за то, что они заставили нас об этом задуматься. Дали возможность услышать новые и по-новому взглянуть на старые песни.