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Продолжается обмен учащимися с Дзержинской православной гимназией

13 февраля 2017 года

С 11 по 20 февраля в нашем городе гостят пятеро семиклассников из Дзержинска и их учитель древнегреческого и латинского языков Иван Михайлович Лебедянцев.

Уже второй год подряд действует проект по обмену учащимися «Под покровом батюшки Серафима» между Саровской и Дзержинской православными гимназиями, носящими имя прп. Серафима Саровского. Опыт прошлого года был очень удачным, детям понравилось путешествовать, знакомиться с новым городом и приобретать друзей. Поэтому администрации обеих гимназий решили продолжить это начинание.

Гости учатся вместе с нашими семиклассниками, которые их тепло приняли. А Иван Михайлович общается с коллегами и сам проводит уроки для саровских ребят. Детей из Дзержинска поселили в семьи наших гимназистов, поэтому кроме уроков их ждет неформальное общение в кругу семьи. Гости уже побывали на концерте и посетили богослужения в храмах Сарова. Они знакомятся с нашим городом, его святынями, достопримечательностями и музеями. Каждый день насыщен интересными мероприятиями, а в завершение пребывания в Сарове гости будут танцевать на балу, который организует саровская дружина Национальной организации витязей в воскресенье, 19 февраля.

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Текст, фото — М. Курякиной

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