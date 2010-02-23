К владыке на блины

Уже три года подряд на масленичной седмице епископ Выксунский и Павловский Варнава приглашает на неформальную встречу главных редакторов и журналистов СМИ, расположенных на территории епархии, а также — из Дивеева и Сарова. Последняя встреча прошла в Выксе, 21 февраля.

В отличие от обычной пресс-конференции, общение проходит за накрытыми столами, в теплой и непринужденной атмосфере. Журналисты угощаются блинами и не только задают вопросы правящему архиерею, но и участвуют в живом обсуждении, делятся своим опытом. А владыка рассказывает о грядущем Великом посте, дает духовную оценку многих явлений, что, безусловно, интересно даже нецерковным людям. В Выксунской епархии Церковь успешно сотрудничает со СМИ, журналисты освещают епархиальные социальные проекты, православные праздники, возрождение храмов и монастырей. Управляющий Выксунской епархией вручил благодарственные письма наиболее активным дружественным СМИ.

Епископ Варнава выделил две важных темы для обсуждения в 2017 году. Это столетие революции и пятилетие Выксунской епархии. А руководитель пресс-службы Выксунской епархии Алексей Еремин напомнил о проходящем православном конкурсе литературно-художественного творчества и журналистских работ «По слову Твоему», а также рассказал о планах празднования пятилетия Выксунской епархии в апреле 2017 года. Среди них — пресс-тур по монастырям епархии.

Владыка объяснил собравшимся, для чего нужен Великий пост. В пост истончается наша материальная сущность, и мы делаемся способными к восприятию благодати Божией. Даже исследования ученых показали, что молитва — это особое психофизическое состояние, необходимое для человека. В это время в храмах начинаются великопостные богослужения, у них особый ритм и покаянный настрой, каждую неделю прочитывается вся Псалтырь. Епископ Варнава отметил: «Некоторые люди считают, что необязательно соблюдать уставы Церкви. Они говорят, что у них Бог в душе. Я таким людям всегда говорю: «Ты что, Серафим Саровский? Что ты такое сделал, что Бог поселился у тебя в душе?»

Поврежденная после грехопадения природа человека толкает его ко греху. Как это получилось? Владыка подробно рассказал о грехопадении первых людей, после которого человек стал смертен, страстен и тленен. Это дает ключ к пониманию всей истории человечества, точкой отсчета которой стало братоубийство, когда Каин убил Авеля. Это положило начало всем последующим кровопролитиям: войнам, смутам и революциям.

Епископ Варнава коснулся философских концепций, породивших идеологии коммунизма и либерализма, которые были реализованы на уровне политики. По его мнению, все эти идеи — плоды человеческого ума, отвернувшегося от Бога, и истины в них нет. Когда же человек совлекает с себя образ Божий, в конце концов, совлечет с себя и образ человеческий. Об этом мы размышляем в год столетия революционных потрясений, чтобы не повторить ошибок прошлого.

Епископ Варнава считает, что в России сохранился идеал веры, потому что именно православие определило культурный код русского народа. И, несмотря на сложные противоречивые процессы в современном обществе, мы наблюдаем возрождение души русского народа. Он призвал журналистов больше писать о достойных людях, о церковно-государственных праздниках, о преодолении болезней общества, вызванных бездуховностью и нравственной дезориентацией людей. Правящий архиерей отметил заметный диссонанс, когда официально заявляются одни идеалы, а из медипространства можно почерпнуть нечто противоположное. По его мнению, задачей СМИ должно быть просвещение, а не оболванивание населения. И тут многое зависит от позиции журналистов, их честности, профессионализма и доброго духовного устроения.

Во время встречи задавали вопросы о законодательном запрещении абортов и реальной поддержке многодетных семей. Об отношении православных к разным культурным явлениям и о том, как они могут выразить свой гражданский протест; об увлечении молодежи восточными вероучениями и оздоровительными системами; об опасности неоязычества. Но молодежь не всегда читает то, что пишут СМИ, поэтому молодая журналистка Елизавета Шикина призвала коллег делиться своими профессиональными знаниями во время личных встреч со школьниками и рассказала, какие темы с ними можно обсудить.

Жителей Выксы волнует вопрос перекрытия дороги, идущей через возрождающийся Выксунский Иверский женский монастырь. Епископ Варнава обстоятельно ответил на этот вопрос и даже зачитал отчет специалистов, где описаны разрушительные процессы монастырского архитектурного комплекса из-за близости дороги. Это и техногенный слой в охранной зоне памятника культуры; и образование водоносных горизонтов, подтапливающих здания; и обочины дорог, расположенные на отмостках храмов. Не говоря уже о том, что при такой ситуации монашеская жизнь весьма затруднительна. Владыка призвал по-доброму и духовно отнестись к возможным неудобствам. Он заверил, что дороги будут перекрыты, но не в ближайшее время, а только после того, как власти позаботятся о жителях города.

Общее впечатление от встречи: в Выксунской епархии Церковь и СМИ повернуты лицом друг к другу, развивают сотрудничество и нацелены на одно – приносить пользу людям.