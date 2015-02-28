Впервые совместно отпраздновали проводы Масленицы ученики воскресной школы прихода храма Всех Святых и объединения «Святая Русь» при Саровском монастыре.

26 февраля в конференц-зале духовно-научного центра Саровского монастыря состоялся концерт «Наши таланты». Ребята читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах. Настя Коваленко порадовала зрителей акробатическим этюдом, а Снежана Скворцова – прекрасным танцем, иллюстрацией к песне «Лети перышко» в исполнении Даши Скузоваткиной. Надя Тимофеева исполнила песню вместе с мамой, Анной Валентиновной, причем, мама сочинила музыку к песне. Выступали старшие ребята из Национальной организации витязей и педагоги объединения «Святая Русь».

По словам директора приходской воскресной школы протоиерея Александра Брюховца, цель этого концерта состояла не в том, чтобы похвалиться своими талантами, а порадовать ими друг друга. И это удалось. Всем было радостно в уютной и домашней атмосфере праздника. Зрители дружно подпевали артистам. А потом участники концерта, их родители и педагоги угощались блинами в трапезной Саровского монастыря.

Хочется надеяться, что подобные, межприходские, мероприятия станут доброй традицией.