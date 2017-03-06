Митрополит Георгий поздравил сотрудников саровского городского отдела УФСБ с 70-летием его образования

2 марта в Сарове руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Нижегородской епархии протоиерей Александр Малафеев поздравил сотрудников саровского городского отдела Управления Федеральной службы безопасности с 70-летием его образования, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

Отец Александр зачитал поздравительный адрес митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

«Господь Бог призвал вас осуществлять государственное служение на благо жителей города Сарова, заботиться о обеспечении безопасности границ федерального ядерного центра России. Руководствуясь в своей профессиональной деятельности принципами чести и справедливости, вы достойно осуществляете поставленные задачи, находя мудрые решения даже в самых нестандартных ситуациях. Обладая высокой физической подготовкой, не забываете и о духовной составляющей, черпая молитвенную поддержку на историческом месте подвигов и трудов преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского, всея России чудотворца. Мужественно преодолевая множество препятствий в сложнейших условиях работы, являете собой пример стойкости, огромной силы воли, присущей русскому духу, внутренней непоколебимости и самоотдачи к достижению поставленных целей.

В этот торжественный день от всей души желаю вам, вашим семьям, близким и родным помощи и благословения от Того, Кто есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14:6). Заступничество Царицы Небесной да пребывает с вами!», – говорится в обращении.

Некоторым сотрудникам отдела были вручены церковные награды.