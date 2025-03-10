Обретена чтимая икона Богородицы «Достойно есть» Арзамасского Новодевичьего Алексеевского монастыря

В начале 2017 года стараниями попечителей обители обретена чтимая икона Богородицы «Достойно есть» восстанавливаемого Арзамасского Новодевичьего Алексеевского монастыря, сообщает сайт Нижегородской митрополии. Образ является одним из чтимых списков известной иконы.

14 марта в 9:30 в нижегородском кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавит торжественную встречу святыни. До 23 июня икона будет открыта для поклонения в этом храме.

23 июня состоится перенесение иконы в арзамасский кафедральный собор во славу Воскресения Христова. 24 июня, в день празднования иконы Богородицы «Достойно есть», обретенный образ крестным ходом будет принесен на место постоянного пребывания в Новодевичий Алексеевский монастырь.

Справка

Чудотворный лик Царицы Небесной «Достойно есть» был подарен сестрам Алексеевской обители братией Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в августе 1853 года. Икона прославилась многочисленными исцелениями арзамасцев и гостей города. Трудами елабужского купца К. И. Стахеева образ Богородицы был украшен дорогой сребропозлащенной ризой с драгоценными камнями.

Арзамасский новодевичий во имя Алексия, человека Божия женский монастырь был основан в 1634 году по указу царя Михаила Федоровича арзамасским воеводой князем Н. Шаховским как «царское богомолие, Новодевичь монастырь».

Ктитор обители, царь Михаил Феодорович, прислал в новоустроенный монастырь Казанскую икону Божией Матери, а также икону преподобных Михаила Малеина и Алексия, человека Божия, — небесных покровителей царской семьи.

В 1764 году Алексеевский монастырь был упразднен. Казанская и Алексеевская церкви стали приходскими, все имущество обители было передано Арзамасскому Свято-Николаевскому женскому монастырю.

Расцвет Алексеевской общины связан с именем преподобного Феодора (Ушакова), в 1762 году назначенного настоятелем Санаксарского монастыря. Преподобный стал духовником Алексеевской общины, в которую вступили приехавшие из Санкт-Петербурга его духовные дочери. Преподобный Феодор составил для насельниц правила общежития, посещал сестер 2-3 раза в год, переписывался с настоятельницами, помогал пожертвованиями.

В 1813 году указом нижегородского епископа Моисея (Близнецова-Платонова) для проживавших при Алексеевском храме около 450 сестер была учреждена самостоятельная, независимая от Николаевского монастыря женская община. Указом Синода от 22 декабря 1845 года в общине был принят устав, приравнивавший ее к общежительным монастырям. Сестры занимались шитьем церковных облачений, плащаниц, ткачеством. Золотошвейная мастерская общины получала заказы не только из разных районов России, но и из Константинополя, Иерусалима, Молдавии. Помимо доходов от рукоделия и пожертвований содержание общины обеспечивалось процентами с капитала и доходами с земельных и лесных угодий. К 1917 году обитель владела 1186 десятинами земли.

5 февраля 1898 года настоятельница Алексеевского монастыря монахиня Евгения (Страгородская), тетка будущего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), была возведена в сан игумении. К 1917 году в обители было 838 насельниц: 90 монахинь и 748 послушниц. К началу XX века в монастыре было три храма: пятиглавый холодный Вознесенский, построенный и освященный в 1787 году игуменом Санаксарского монастыря Венедиктом, с приделами во имя Киево-Печерских святых, святителя Николая Чудотворца, святителя Димитрия Ростовского, в честь Сошествия Святого Духа на апостолов, Рождества Иоанна Предтечи, Казанской иконы Божией Матери, Боголюбской иконы Божией Матери; трехэтажная Успенская церковь с приделом во имя Алексия, человека Божия, построенная на месте Алексеевской церкви в 1798-1805 годах; церковь во имя преподобного Иоанна Лествичника в двухэтажном больничном корпусе, построенном в 1825-1827 годах.

Монастырские постройки включали в себя 19 келейных корпусов, 2 больницы, странноприимный дом, мельницы, 4 каменных ледника, амбар, конюшни, 2 пчельника в Арзамасской и Чернухинской лесных дачах. В Нижнем Новгороде с 1873 года Алексеевский монастырь имел подворье. До революции по количеству владений это была крупнейшая женская обитель в России.

В 20-х годах XX века монастырь был закрыт. В настоящее время обитель восстанавливается.

Источник: cайт Нижегородской митрополии