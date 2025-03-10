Соборное богослужение в Саровском монастыре

8 марта, в день памяти преподобного Назария, игумена Валаамского и подвижника Саровского, в Свято-Успенском монастыре — Саровская пустынь состоялось соборное богослужение, в котором приняли участие настоятели и настоятельницы монастырей Нижегородской епархии.

Литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя прп. Серафима Саровского возглавил игумен Никон (Ивашков), наместник Саровского монастыря. Ему сослужили наместник Оранского Богородицкого монастыря архимандрит Нектарий (Марченко), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов и другие клирики благочиния.

Богослужение посетили игумения Нижегородского Крестовоздвиженского женского монастыря Филарета (Гажу), игумения Арзамасского Свято-Николаевского монастыря Филарета (Шевченко), настоятельница нижегородского архиерейского подворья храма в честь святых Кирилла и Мефодия инокиня Алипия (Андрейко) и монахиня Феогноста (Гончарова), несущая послушание по возрождению Новодевичьего, Алексия, человека Божия монастыря в Арзамасе. В храме было много молящихся и причастников.

Иерей Владимир Лапшин в своей проповеди рассказал о житии прп. Назария, возобновителя Валаамского монастыря, который как начал в юности свой монашеский путь в Саровском монастыре, так и завершил его здесь. Последние годы жизни о. Назарий провел в уединенной келье около р. Саровки, неподалеку от того места, где на камне совершал свой молитвенный подвиг прп. Серафим Саровский. Старец Назарий упокоился 8 марта (по н. ст.) 1809 года и был погребен за алтарем соборной церкви во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник». В 1980-х гг. прп. Назарий был причислен к лику местночтимых святых Тамбовской епархии — по месту своего рождения, в с. Аносово (ныне р/п Ермишь Рязанской области). А в 2004 году имя прп. Назария было внесено в Собор Валаамских святых.

К сожалению, в настоящее время не известно в точности место, где находится могила прп. Назария, которая раньше была отмечена памятником со стихотворной эпитафией. Не сохранился план захоронений на территории Саровского монастыря. Но историки Сарова проводят архивные исследования. Будем надеяться, что со временем историки или археологи помогут решить этот вопрос, и верующие Сарова к началу восстановления храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» обретут святые мощи прп. Назария, которые ныне под спудом...

Гости Сарова по традиции помолились в келье прп. Серафима Саровского. Продолжением литургии в день памяти прп. Назария стала общая праздничная трапеза, на которую кроме монашествующих были приглашены прихожане. По монастырской традиции трапезу сопровождало чтение назидательных историй из жизни святых отцов древности.