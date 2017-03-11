Поговорим о русскости

Продолжает работу школьная академия при Саровской православной гимназии. 7 марта ученикам 6-8 классов читала лекции профессор кафедры русского языка и литературы Арзамасского филиала ННГУ доктор филологических наук Людмила Алексеевна Климкова.

Как мотивировать ребят изучать русский язык? Людмила Алексеевна это делает с позиции патриотизма. Ведь мы можем по праву гордиться своим языком. В течение четырех школьных уроков шел серьезный и основательный разговор о том, что такое язык вообще и что такое русский язык как проявление феномена русскости. Профессор-лингвист убеждена, что наш язык отражает самобытность русского народа.

Л. А. Климкова: «Мой многолетний опыт показывает, что выпускники школ не знают, что выражает их родной язык. Они на уроках изучают какие-то детали, правила, но не имеют целостной картины. Поэтому когда я занимаюсь со школьниками, всегда начинаю с того, что даю представление о том, что такое язык, насколько он богат и как устроен. А уже после этого мы поговорим об отдельных аспектах, ведь у нас запланированы с ребятами три встречи».

Гимназисты рассмотрели признаки этноса, в число которых входит и язык; различные функции языка; узнали, что бывают искусственные языки. Неоднократно профессор повторяла мысль о том, что как нет хороших и плохих народов, так же нет хороших и плохих языков, просто они – разные. Среди мировых языков русский язык – на четвертом месте, на нем говорят 291 млн человек в 16 странах (хотя к началу перестройки его изучали более, чем в ста странах).

Русский язык – один из самых богатых. В чем это проявляется? В нем огромный словарный запас. В литературном русском языке свыше 200 тыс. слов, в территориальных диалектах – более 300 тыс., имен нарицательных – до семи млн слов. В Толковом словаре В. И. Даля, который вышел в 1853-1865 гг., было 220 тыс. слов и более 30 тыс. пословиц и поговорок. В настоящее время вышло 22-тома академического словаря русского языка, и все продолжают появляться новые слова. Очень развита многозначность слов, богатая синонимия (до 20 слов-синонимов) и способы словообразования. Это единственный в мире язык, имеющий такое обилие уменьшительно-ласкательных слов и суффиксов, а также – совершенный и несовершенный вид глагола… Продолжать можно до бесконечности.

«А теперь поговорим о русскости, – предложила Л. А. Климкова. – Раньше этого емкого слова стеснялись, опасаясь, как бы не обвинили в национализме. Оно обозначает русского человека со всем его этническим своеобразием». Профессор привела ряд примеров, показывающих, как русский язык отражает эти черты характера, сформированные окружающей природой и укладом жизни. Ребята рассуждали вместе с профессором и, отталкиваясь от особенностей языка, совместными усилиями сформулировали такие исконные черты русского национального характера, как: широта, щедрость души, сердечность, хлебосольство, милосердие – все то, что философ Н. А. Бердяев назвал «географией русской души».

– Людмила Алексеевна, как вы относитесь к процессам, происходящим в современном русском языке, и как вы считаете, нуждается ли русский язык в защите на государственном уровне?

– Когда вижу в Интернете вопиющую безграмотность, уши краснеют. Очень приветствую инициативу тотального диктанта. Можно не только проверить свою грамотность, но и улучшить ее, посетив подготовительные занятия. Например, в нашем вузе мы за месяц до тотального диктанта начинаем готовить желающих, собираем их два раза в неделю. Нужно объяснять людям, что неграмотно писать стыдно, а владение языком приравнивается к любви к Родине.

Когда нахлынули американизмы, многие деятели культуры увидели в этом угрозу самобытности русского языка. А другие говорили, что ничего страшного – язык это самоорганизующаяся система. Мы об этом много спорили с коллегами. Мне кажется, что в нынешнем глобальном мире русский язык, действительно, надо защищать. Мне нравится политика французов, которые, противодействуя вытеснению французского языка английским, законодательно запретили употребление ряда иностранных слов, имеющих французские эквиваленты.

Известный ученый-лингвист В. В. Колесов отметил, что у нас почти утерян высокий стиль. Из языка ушли около тысячи слов-концептов (важных для существования этноса понятий). Даже наше отчество изымается из публикаций в СМИ. Меняется уклад жизни, разрушается деревня, а территориальные диалекты всегда питали русский язык. Происходит засилье жаргонных слов, вульгаризмов, языка преступного мира. Так что угроза есть. Поэтому обязательно должно быть речевое воспитание молодежи…

На следующих встречах Л. А. Климкова планирует рассказать об ономастике – науке об именах собственных, которых в русском языке насчитывается более двухсот миллионов, а также на примере самобытных средств словообразования показать механизмы действия русского языка, при которых происходит пополнение его лексики.