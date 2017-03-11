В московском Даниловом ставропигиальном монастыре 9 марта под председательством Патриарха Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Одним из основных вопросов, рассматривавшихся на заседании, стал план проведения памятных мероприятий, посвященных 100-летней годовщине начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. Были приняты предложения Оргкомитета по реализации программы общецерковных мероприятий. Священный Синод постановил на протяжении текущего года проводить в епархиях Русской Православной Церкви торжественные богослужения, приуроченные к памяти новомучеников и исповедников, крестные ходы, а также научные и общественные мероприятия.

Памятные мероприятия должны состояться не только в 2017 году, но и в последующие годы, если на местах имеются такие планы. Издательскому Совету Русской Православной Церкви поручено осуществлять координацию публикаций, посвященных 100-летию начала гонений, а Издательству Московской Патриархии — выпустить иллюстрированный альбом, повествующий о подвиге и почитании новомучеников и исповедников Церкви Русской.

29 ноября — 2 декабря 2017 года состоится Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Туда направлены в редакции Пленума Межсоборного Присутствия проект Положения о монастырях и монашествующих и проект документа «О канонических аспектах церковного брака».

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вошел в состав Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, а архимандрит Тихон (Затёкин), игумен Вознесенского Печерского мужского монастыря г. Нижнего Новгорода - в Межсоборное Присутствие и в состав комиссии по организации жизни монастырей и монашества.

В месяцеслов Русской Православной Церкви постановили включить имена древних святых, подвизавшихся в западных странах до 1054 года:

священномученика Пофина, епископа Лионского, и с ним пострадавших (2/15 июня; 177 г.);

мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (2/15 июня; 177 г.);

мученика Епиподия Лионского (22 апреля / 5 мая; ок. 177 г.);

мученика Александра Лионского (24 апреля / 7 мая; ок. 177 г.);

священномученика Сатурнина, первого епископа Тулузского (29 ноября / 12 декабря; III в.);

мученика Виктора Марсельского (21 июля / 3 августа; ок. 290 г.);

мученика Албана Британского (22 июня / 5 июля; III — нач. IV вв.);

святителя Гонората, епископа Арльского (16 января / 29 января; 429 г.);

cвятителя Германа, епископа Осерского (31 июля / 13 августа; 448 г.);

преподобного Викентия Леринского (24 мая / 6 июня; до 450 г.);

святителя Патрикия, просветителя Ирландии (17/30 марта; после 460 г.);

святителя Лупа, епископа Труа (29 июля / 11 августа; 479 г.);

преподобной Женевьевы Парижской (3/16 января; 512 г.);

святителя Германа, епископа Парижского (28 мая / 10 июня; 576 г.);

преподобного Прокопия, игумена Сазавского (16/29 сентября; 1053 г.).

Формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.

В ходе заседания Святейший Патриарх Московский и всея Руси проинформировал собравшихся об итогах XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия», V Рождественских Парламентских встреч, а также о прошедших в Москве заседаниях пленума и президиума Межсоборного присутствия.

XXVI Рождественские чтения решено провести с 24 по 26 января 2018 года. Форум будет посвящен теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

В ходе заседания утвердили Положение о Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения и состав совета.

Были рассмотрены вопросы создания новых епархий и избрания архиереев на вакантные кафедры.

Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения о рейтинге высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, отметив усилия и выразив благодарность руководству духовных учреждений, находящихся на вершине рейтинга.

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов, после поправок рекомендованных к общецерковному богослужебному употреблению: тексты службы Собору Дивеевских святых, службы преподобному Илариону Оптинскому, а также тропаря и кондака преподобному Адриану Ондрусовскому.

Было принято в новой редакции «Положение о деятельности воскресных школ (групп) для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации» и «Стандарт учебно-воспитательной деятельности в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации». Также были рассмотрены другие вопросы.

IЖУРНАЛЫ заседания Священного Синода от 9 марта 2017 года



