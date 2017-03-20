52 % саровских четвероклассников будут изучать основы православной культуры

В школах города прошли собрания родителей третьеклассников, на которых они выбирали для своих детей модуль курса «Основы религиозных культур и светской этики».

На этих собраниях священники знакомили родителей с модулем «Основы православной культуры». В итоге, этот модуль будут изучать 52 % саровских четвероклассников (в 2016-2017 учебном году их было 47 %, а в 2015-2016 – 57 %). В целом по России основы православной культуры выбирает порядка 30-35 % семей.