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52 % саровских четвероклассников будут изучать основы православной культуры

20 марта 2017 года

В школах города прошли собрания родителей третьеклассников, на которых они выбирали для своих детей модуль курса «Основы религиозных культур и светской этики».

На этих собраниях священники знакомили родителей с модулем «Основы православной культуры». В итоге, этот модуль будут изучать 52 % саровских четвероклассников (в 2016-2017 учебном году их было 47 %, а в 2015-2016 – 57 %). В целом по России основы православной культуры выбирает порядка 30-35 % семей.

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