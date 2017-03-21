Подведены итоги педагогического конкурса «Серафимовский учитель – 2016/2017»

Двое педагогов из Саровского благочиния удостоены поощрительной премии. Это педагог-организатор школы № 7 г. Сарова Надежда Анатольевна Зуева и учитель истории дивеевской средней школы Ирина Александровна Косарева.

Как сообщила руководитель педагогического направления фонда Ольга Бараева, конкурс в этом году имел ряд особенностей. Прежде всего, расширился состав участников, ими стали 370 человек из 37 субъектов Российской Федерации.

Среди лидеров по количеству участников традиционно оказались Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Республика Мордовия, Оренбургская и Ульяновская области. По качеству представленных работ эксперты особо выделяют Республику Марий Эл. Кроме того, жюри с удовлетворением отметило преимущественное участие в конкурсе учителей сельских школ.

Одной из важных тем конкурсных работ стало повышение квалификации педагогов в сфере духовно-нравственного воспитания. Свои разработки в этой области представили институты развития образования и педагогические университеты России. Лучшими признаны Новосибирский государственный педагогический университет и Марийский государственный университет.

Ряд удачных работ содержит тематические разделы духовно-нравственного характера в преподавании учебных предметов, предметных областей (история, обществознание, язык и литература, искусство).

Для организаторов конкурса было важно создать условия для широкого применения лучших педагогических практик. Поэтому традиционно работы победителей будут опубликованы в двухтомнике сборника образовательных программ, который выйдет в свет 28 марта, и размещены на сайте фонда преподобного Серафима Саровского.

Основные итоги конкурса будут подведены 29-30 марта в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре на конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения». Торжества возглавит председатель правления фонда преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

30 марта в Дивеевской обители глава Нижегородской митрополии совершит литургию Преждеосвященных Даров. По окончании литургии традиционно при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе состоится награждение победителей конкурса.

Лауреаты педагогической премии фонда преподобного Серафима Саровского

Участники, получившие поощрительную премию

Участники, получившие почетное звание «Серафимовский учитель»