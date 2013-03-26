Завершились родительские субботы

25 марта завершилась череда родительских суббот, отмечаемых в дни Великого поста.

Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц святой Четыредесятницы определены Церковью для поминовения усопших потому, что в будние дни не бывает полной литургии, во время которой совершается поминовение усопших.

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов:

- В эти дни Святая Церковь призывает всех верных чад в храмах Божиих вознести молитвы об упокоении душ своих родных и всех православных христиан. Все наши усопшие нуждаются в молитве, поскольку «несть человек, иже не согрешит», свят один Господь. Поэтому мы в эти особые дни усиленно молимся за тех, кто сам себе уже не может помочь. Можно молиться и дома, но у церковной молитвы есть преимущество — как сказал Господь: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Мы молимся о том, чтобы Господь простил грехи нашим родным и помиловал их, чтобы когда-то Он помиловал и нас по молитвам наших близких и, особенно, Святой Церкви.

Сегодня был третий субботний день из тех, которые определены в Великом посту для поминовения усопших. Но это не означает, что мы прекращаем молиться за них. Будем продолжать это делать и в храме, и дома. А ближайшее общецерковное или «вселенское» поминовение усопших будет уже после Пасхи, на Радоницу, когда православные делятся пасхальной радостью с усопшими сродниками.