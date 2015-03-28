В приходских храмах нашего города по благословению благочинного Саровского округа протоиерея Александра Долбунова проходит акция «Лепта за жизнь».

26 марта волонтеры в зеленых футболках с надписью «За жизнь без абортов» собирали подписи под обращением за законодательный запрет абортов и раздавали подписные листы всем, кто взялся собрать 10 подписей в защиту жизни нерожденных детей.

Священники с амвона призвали прихожан поддержать эту инициативу. Однако реакция людей в целом была неоднозначной. Еще далеко не все понимают, почему, несмотря на всю сложность темы, эта акция благословлена в храмах. В итоге, за день было собрано порядка 300 подписей и роздано около сотни подписных листов. Самым дружным и единомысленным оказался приход храма вмч. и целителя Пантелеимона, около 200 подписей собрано именно там.

Акция «Лепта за жизнь» родилась около двух лет назад. Тогда движение «За жизнь» инициировало сбор подписей под обращением Президенту РФ от граждан России о признании ценности человеческой жизни от момента зачатия и за оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне прожиточного минимума. К весне 2016 года было собрано более 300 тысяч подписей, проведена огромная организационная и информационная работа.

Православные участники движения «За жизнь» действовали по благословению своих духовников и надеялись на поддержку Церкви. Инициативу одобрила Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, поддержал Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. А 26 сентября 2016 года Патриарх Кирилл публично подписал это обращение. Незадолго до этого Святейший выступил перед депутатами Госдумы с предложением о выводе искусственных абортов, которые проводятся по желанию женщины, из системы обязательного медицинского страхования. Сейчас аборты бесплатны для женщины, они оплачиваются за счет налогов всех граждан России, в том числе и православных христиан. Однако депутаты пока не поддержали предложение Святейшего Патриарха, несмотря на то, что с высоких трибун часто говорится о демографической проблеме России.

Многие признают правильной идею ограничения абортов, но, говорят, что против полного их запрета, поскольку такая мера может спровоцировать рост женской смертности от нелегальных абортов. Но неужели Святейший не взвесил все аргументы, когда подписал этот текст?

Важно, чтобы общество принципиально высказалось против происходящего в стране легального детоубийства. Это позволит государству ввести меры по его ограничению, и первым шагом станет выведение искусственного аборта из системы ОМС. Затем будет возможно двигаться дальше: запретить абортивные средства контрацепции, пересмотреть взгляды в отношении ЭКО, отказаться от поддержки такой «услуги», как суррогатное материнство и, когда-нибудь, запретить искусственные хирургические и медикаментозные аборты не по медицинским показаниям, а по желанию женщины.

Акция «Лепта за жизнь» призывает православных христиан не только высказать свою личную гражданскую позицию, поставив подпись, но и взять один подписной лист, чтобы собрать подписи своих родных, друзей и коллег. Эти десять подписей станут маленькой лептой каждого христианина в защиту жизни наших детей. Акция продолжится до дней Святой Пасхи. В каждом приходском храме есть папка для сбора подписей, в которую вложены чистые подписные листы. Можно подписаться самому и взять листки для сбора подписей у своих близких.