30 марта в Сормовской православной гимназии имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоялась межъепархиальная олимпиада «Православные зернышки» для учащихся 2-4-х классов православных гимназий Нижегородской митрополии, сообщает отдел образования и катехизации Нижегородской епархии.

Олимпиада проводится ежегодно отделом образования и катехизации Нижегородской епархии совместно с Сормовской православной гимназией. В олимпиаде приняли участие 64 гимназиста из Нижегородской и Городецкой епархий.

Несмотря на сложность заданий, участники ответили в основном на все вопросы, показав хорошее знание основ православной веры. Задания олимпиады размещены на сайте отдела образования и катехизации Нижегородской епархии в разделе «Конкурсы и олимпиады».

Пока жюри подводило итоги, для ребят прошли творческие мастер-классы.

По баллам были определены победители.

Из Саровского благочиния второе место заняла третьеклассница Дивеевской монастырской православной средней общеобразовательной школы Ксения Любина и третье – ученица 4-го класса Саровской православной гимназии Анна Игнатьева, (руководитель Т. И. Гришина).

По материалам отдела образования и катехизации Нижегородской епархии