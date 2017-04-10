Прихожане помогают строительству храма

8 апреля прошел субботник по уборке территории возле строящегося храма во имя святых Царственных страстотерпцев. В нем приняли участие около 30 человек.

Для благоустройства территории необходимо расчистить ее от строительного мусора. Особенно ценной на данном этапе была помощь мужчин, которые перетаскивали и отдельно складывали доски, железо, тяжелые брусы и швеллера. Возможно, часть досок, оставшихся от прежних лесов, плотники используют повторно. Женщины убирали более мелкий строительный мусор, спиленные ветки. Были подготовлены кучи мусора для вывоза с территории храма.

Помощь добровольцев очень важна, поскольку сейчас православный приход сам ведет строительство храма, заключая договоры с различными строительными и иными организациями. Это нужно для удешевления строительства, чтобы оно велось более быстрыми темпами. Напомним, что храм нужно завершить к 2018 году, когда будет отмечаться столетие убиения Царской семьи Государя Николая II. До намеченной даты остался год с небольшим.

После Пасхи планируется по мере необходимости (1-2 раза в месяц) проводить такие субботники силами прихожан. Поэтому у всех желающих будет возможность помочь строительству. Следите за объявлениями.