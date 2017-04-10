Православный Саров

Подписаться на RSS-поток

Архив

Календарь

11 апреля/29 марта
общее время на генерацию страницы 0,0637 s
время на работу php-скриптов 0,0507 s
время на запросы к БД 0,0130 s
запросов к БД 40

Прихожане помогают строительству храма

10 апреля 2017 года

8 апреля прошел субботник по уборке территории возле строящегося храма во имя святых Царственных страстотерпцев. В нем приняли участие около 30 человек.

Для благоустройства территории необходимо расчистить ее от строительного мусора. Особенно ценной на данном этапе была помощь мужчин, которые перетаскивали и отдельно складывали доски, железо, тяжелые брусы и швеллера. Возможно, часть досок, оставшихся от прежних лесов, плотники используют повторно. Женщины убирали более мелкий строительный мусор, спиленные ветки. Были подготовлены кучи мусора для вывоза с территории храма.

Помощь добровольцев очень важна, поскольку сейчас православный приход сам ведет строительство храма, заключая договоры с различными строительными и иными организациями. Это нужно для удешевления строительства, чтобы оно велось более быстрыми темпами. Напомним, что храм нужно завершить к 2018 году, когда будет отмечаться столетие убиения Царской семьи Государя Николая II. До намеченной даты остался год с небольшим.

После Пасхи планируется по мере необходимости (1-2 раза в месяц) проводить такие субботники силами прихожан. Поэтому у всех желающих будет возможность помочь строительству. Следите за объявлениями.

 

Приходские храмы / Храм свв. царственных страстотерпцев / 2017.04.08 СУбботник у храма
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2

Нравится 0

При использовании любых материалов ссылка (гиперссылка) на сайт Православный Саров обязательна

Текст М. Курякиной, фото А. Виноградовой

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
Яндекс.Метрика Православное христианство.ru. Каталог православных ресурсов сети интернет

© 2010-2017 Православный Саров

О сайте