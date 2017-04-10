Намечено строительство детской поликлиники в районе пересечения улиц Чапаева и Силкина

Замглавы администрации Сарова Владимир Еминцев посетил серию совещаний Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, которые состоялись в Нижнем Новгороде при участии Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и полномочного представителя Президента в ПФО Михаила Бабича, сообщает пресс-служба администрации г. Сарова.

В ходе встречи обсуждались вопросы возрождения монолитного историко-культурного комплекса на территории, исторически занимаемой Саровским монастырем. Для этого необходим перевод всех гражданских объектов, находящихся на Монастырской площади в другие здания.

Наиболее острым является вопрос размещения детской поликлиники. По словам главы администрации Сарова Алексея Голубева, позиция муниципалитета в этом вопросе однозначна: «Здание детской поликлиники не может быть передано для других нужд, пока горожанам не будет доступна равноценная альтернатива. В этом вопросе мы имеем поддержку со стороны регионального и федерального руководства».

Со своей стороны строительный блок администрации уже сформировал земельный участок, на котором предполагается строительство новой поликлиники – он находится в районе пересечения улиц Чапаева и Силкина. Финансирование проекта планируется получить за счет федерального бюджета.

Также В. Еминцев подчеркнул, что новое учреждение будет доступнее старого с точки зрения транспортной логистики и оснащено более современным оборудованием. Начало работ по составлению проектно-сметной документации запланировано на 2018 год.