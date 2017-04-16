Пасхальное послание митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С чувством особой духовной радости о Воскресшем Господе нашем и Спасителе я приветствую вас, возлюбленные о Христе всечестные отцы, матушки игумении, иноки и инокини, дорогие братья и сестры, этими торжественными, жизнеутверждающими и исполненными благодатной силы словами, в которых полнота смысла нашей христианской веры.

Все здание нашего спасения зиждется на непоколебимом основании – Воскресении из мертвых воплотившегося Сына Божия. «Если Христос не воскрес, – говорит апостол Павел, – то вера ваша тщетна» (1 Кор 15:17).

Учение Христа, Его заповеди, чудеса, знамения, пророчества, обетования – всё обретает значение и силу только в свете Его славного Воскресения как победы над смертью и дарования людям вечной жизни с Богом.

В светозарную пасхальную ночь мы собираемся под сводами Божиих храмов, чтобы причаститься невыразимой словом, но переживаемой сердцем духовной радости. Ее мы ждем как чуда и принимаем как дети, щедро делимся ею друг с другом и сохраняем в себе как бесценный дар.

В нашей жизни много скорбей и болезней, огорчений и потерь, но они не могут затмить в нас радости, дарованной Спасителем. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин 16:22). «И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин 16:22), – говорил Господь Своим ученикам.

Через веру в Иисуса Христа и жизнь в созданной им Церкви Его победа над адом и смертью становится нашей победой. Она достается нам не по заслугам, а как дар Его неизреченной Божественной любви. Восторжествует ли эта победа в нашей жизни, во многом зависит от нас. Кромешный ад воцаряется в душе человека, одержимого злобой, неприязнью, раздражением, ложью, лицемерием, гордыней. Божественный свет возсиявает в ней, когда исполняется она любовью, смирением, терпением, правдой, когда сподобляется благодати Духа Святаго.

«Я свет миру, – говорит Господь, – кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин 8:12). Следовать за Христом значит исполнять Его заповеди, уподобляться Ему в добродетелях, иметь с Ним живое общение в усердной молитве и Божественной Евхаристии. Быть Его учеником значит иметь любовь к ближним, стоять в правде до конца, бороться со грехом и силою Божиею побеждать его.

Пусть свет Христова Воскресения рассеет в нас мрак греховных страстей, изгонит из нашей жизни всякое зло и приобщит нас к торжеству вечной Пасхи.

От всего сердца желаю вам полноты пасхальной радости, мира и благоденствия, обилия духовных даров. Будем прославлять словами и песнопениями, делами и жизнью своей Победителя ада и смерти, Воскресшего тридневно от гроба Христа Жизнодавца.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий

Пасха Христова,

Нижний Новгород,

2017 год