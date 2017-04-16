Пасхальная служба в храме Всех Святых

Пасха в Сарове отмечается уже 25 лет подряд. Фоторепортаж Сергея Петрушкова из храма Всех Святых.

Напомним, как четверть века тому назад в нашем городе проходила самая первая Пасха. Вспоминает одна из первых прихожан, Валентина Александровна Сидорова:

— В ночь на Светлое Христово Воскресение 1992 года в Сарове состоялась первая после долгих десятилетий Пасхальная литургия под открытым небом на Монастырской площади. Перед самой службой оказалось, что нет ни одного подсвечника. Быстро нашли два чугунка, наполнили их песком, зажгли свечи. Напротив колокольни было некое условленное место, куда просили никого не ступать – алтарь. Мать Евдокия П. по благословению старца Кирилла (Павлова) из Троице-Сергиевой Лавры привезла артос. Она пыталась передать его батюшке, но не могла к нему приблизиться – ее отгоняли, как не имеющую право войти в алтарь. В конце концов, понимание произошло, и артос был водружен на свое место, у алтаря. Пел хор, состоявший, в основном, из матушки Веры (жены о. Владимира Алясова). Ночь была морозная, но холода не чувствовалось. Вот уже был поднят фонарь, выдвинутый для крестного хода. Корочки льда похрустывали под ногами. Кто-то вслух сказал: «Это не сон?» Впервые за много лет паства радостно ответила на возглас священника «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»

За эти годы в Сарове открылись новые храмы. И в Пасхальную ночь богослужения совершались в пяти храмах города: во имя Всех Святых, Иоанна Предтечи, вмч. Пантелеимона, Иова Многострадального и в храме Саровского монастыря во имя прп. Серафима Саровского. Мы впервые обратились за помощью к прихожанам разных храмов с просьбой провести фотосъемку этого главного православного праздника. Постепенно мы выложим их фотоотчеты, ведь даже любительские снимки передают незабываемую праздничную атмосферу.

В храме Всех Святых Пасхальную литургию совершил протоиерей Александр Брюховец. Ее предварил крестный ход. Сложилась замечательная традиция объединенного крестного хода по Монастырской площади из трех близко расположенных храмов: во имя Всех Святых, Иоанна Предтечи и Серафима Саровского. Благодарим прихожанина Сергея Петрушкова, который запечатлел эти радостные моменты.