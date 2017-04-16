Дети радуются Пасхе

В первый пасхальный день у храма святого праведного Иова Многострадального прошел детский праздник, в котором приняли участие около 80-ти детей прихожан. Это малыши, посещающие учебно-воспитательную группу при храме, а также их братья и сестры.

Крестным ходом, с которого праздник и начался, за хоругвеносцами, хором и батюшкой шли целыми семьями. Радостно смотреть, когда отец несет церковные знамена, а малыш держится за его руку, не хочет отстать. Следом идут мама, братья и сестры ­ кто на руках, кто в коляске... и так семья за семьей.

Праздник продолжился театральной постановкой, конкурсами и играми на свежем воздухе, чаепитием и, конечно же, колокольным звоном. Настоятель протоиерей Лев Юшков поздравил всех со Светлым Христовым Воскресением, а дети подарили батюшке сделанную своими руками модель деревянного храма и цветы.

Площадка для праздника расположилась у леса рядом с территорией храма. Программу подготовила педагог учебно-воспитательной группы Елена Викторовна Соловьева, а участие приняли около 20 ребятишек. Их родители активно помогали – готовили реквизит и костюмы для выступлений, угощение к чаю, сами вели конкурсы и подвижные игры.

В завершение праздника каждый ребенок получил в подарок мячик и все желающие отправились к звоннице, на которую малыши забирались вместе с родителями, чтобы по старинной пасхальной традиции позвонить в колокола.