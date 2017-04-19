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Детское пасхальное богослужение

19 апреля 2017 года

16 апреля в храме Иоанна Предтечи состоялось пасхальное вечернее богослужение для учеников воскресной школы, православной гимназии и для детей прихожан.

Богослужение совершил директор воскресной школы иерей Александр Брюховец. По традиции, ребята готовятся к этому богослужению, учатся петь Пасхальный канон. Они полностью заменяют хор. Родители и педагоги тоже подпевают детям, в итоге – поет весь храм.

По окончании вечерни детям вручили небольшие сладкие подарки, а провести пасхальные игры возле храма не удалось, помешал дождь.

События и праздники / 2017 год / 20170416-Пасхальная вечерня для детей
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Текст, фото — М. Курякиной

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