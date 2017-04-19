Детское пасхальное богослужение

16 апреля в храме Иоанна Предтечи состоялось пасхальное вечернее богослужение для учеников воскресной школы, православной гимназии и для детей прихожан.

Богослужение совершил директор воскресной школы иерей Александр Брюховец. По традиции, ребята готовятся к этому богослужению, учатся петь Пасхальный канон. Они полностью заменяют хор. Родители и педагоги тоже подпевают детям, в итоге – поет весь храм.

По окончании вечерни детям вручили небольшие сладкие подарки, а провести пасхальные игры возле храма не удалось, помешал дождь.