Пасхальный молебен и Святое Евангелие в подарок

21 апреля 2017 года
На светлой седмице в холле хирургического корпуса клинической больницы № 50 состоялся пасхальный молебен. Его совершил священник, ответственный за духовное окормление больницы, настоятель храма Иова Многострадального протоиерей Лев Юшков.
На молебны всегда приходит много пациентов и медицинский персонал из разных отделений семиэтажного здания. Батюшка поздравил собравшихся со Святым Христовым Воскресением, пожелал болящим скорейшего выздоровления и всем - помощи Божией. На этот раз молебен завершился еще и подарками – всем желающим вручили Святое Евангелие издательства «Сибирская благозвонница» и батюшка призвал со вниманием и благоговением читать эту книгу. С сердечной благодарностью люди принимали святой подарок. Около 50-ти книг стало еще одной лептой акции "Евангелие в каждый дом".
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