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Пасхальный молебен и Святое Евангелие в подарок

21 апреля 2017 года

На светлой седмице в холле хирургического корпуса клинической больницы № 50 состоялся пасхальный молебен. Его совершил священник, ответственный за духовное окормление больницы, настоятель храма Иова Многострадального протоиерей Лев Юшков.

На молебны всегда приходит много пациентов и медицинский персонал из разных отделений семиэтажного здания. Батюшка поздравил собравшихся со Святым Христовым Воскресением, пожелал болящим скорейшего выздоровления и всем - помощи Божией. На этот раз молебен завершился еще и подарками – всем желающим вручили Святое Евангелие издательства «Сибирская благозвонница» и батюшка призвал со вниманием и благоговением читать эту книгу. С сердечной благодарностью люди принимали святой подарок. Около 50-ти книг стало еще одной лептой акции "Евангелие в каждый дом".

Больничное служение / 2017 / 2017.04.20 Пасхальный молебен в боьнице и раздача Святого Евангелия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Текст и фото - Анны Виноградовой

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