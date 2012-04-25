Пасха в детском саду «Незабудка»

Весело отметили Пасху более 70-ти воспитанников православно ориентированного детского сада № 14 «Незабудка».

К празднику готовились не только в саду, но в семьях воспитанников. В музыкальном зале развернулась выставка лучших семейных поделок пасхальной тематики. А в Светлый четверг, 20 апреля, в гости к детишкам пришли протоиерей Сергий Скузоваткин и волочебники в русских народных костюмах (из саровской дружины Национальной организации витязей).

Сначала с праздничной программой выступали сами дети. Затем о. Сергий рассказал ребятам о Светлом Христовом Воскресении и поздравил их с этим праздником, а волочебники поиграли с ними в веселые игры. По словам заведующей детским садом Антонины Фоминичны Семизоровой, в зале собрались все воспитанники, 73 ребенка. Среди них много детей православных прихожан, которые стремятся отдать детей именно в этот детский сад.

Дети уверенно отвечали на вопросы о празднике Пасхе, играли на ложках, плясали, звонили в маленькие колокола, катали крашеные яйца с горок, подкрадывались к спящему «медведю» и будили его после зимней спячки. Самые младшие, трехлетки, тянулись за ребятами из подготовительной группы. Благодаря руководителю Витязей Алексею Владимировичу Голубеву, игровая программа получилась очень насыщенной, радостной и динамичной.