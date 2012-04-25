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Соборная Пасхальная вечерня

23 апреля 2017 года

В Светлый четверг, 20 апреля, в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи была соборно совершена Пасхальная вечерня.

Богослужение возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Ему сослужили протоиереи Лев Юшков, Александр Брюховец и диакон Максим Макарцев. За богослужением помимо прихожан молились благотворители и руководители силовых структур, которые сотрудничают с Саровским благочинием и поддерживают его начинания.

События и праздники / 2017 год / 20170420-Соборная Пасхальная вечерня в храме Иоанна Предтечи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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