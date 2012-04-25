Соборная Пасхальная вечерня

В Светлый четверг, 20 апреля, в храме во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи была соборно совершена Пасхальная вечерня.

Богослужение возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов. Ему сослужили протоиереи Лев Юшков, Александр Брюховец и диакон Максим Макарцев. За богослужением помимо прихожан молились благотворители и руководители силовых структур, которые сотрудничают с Саровским благочинием и поддерживают его начинания.